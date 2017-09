Morte de jovem comove a cidade

Victória Zacura tinha apenas 22 anos

A estudante Victória Zacura Vieira Martins, 22, morreu na madrugada da última sexta-feira, 8. Filha do ex-secretário de Desenvolvimento Humano Geraldo Vieira Martins Júnior e da professora Flávia Zacura Martins, Victória lutava há anos contra um câncer raro. Perdeu a batalha após vários dias de uma nova internação.

A morte da jovem entristeceu Santa Cruz do Rio Pardo após o feriado do Dia da Pátria. Afinal, a luta de Victória pela vida era conhecida além da cidade. A jovem, inclusive, teve a solidariedade de artistas de televisão, como a cantora Ivete Sangalo, que a chamou no palco durante um show.

Victória passou por várias internações e se recuperava a cada tratamento. Não escondia de ninguém sua luta contra a doença, inclusive publicando fotos sem cabelo nas redes sociais. E sempre tinha um sorriso no rosto.

A estudante acabou se transformando no símbolo da luta contra o câncer. A coincidência é que Victória era prima do médico Aluísio Zacura, que morreu uma semana antes, também vítima de um câncer raro.

Victória foi sepultada na tarde de anteontem, no Cemitério da Saudade.