Rádio têm isenção de tributo da prefeitura

Emissora tem privilégios fiscais, de acordo com lei

Contemplada pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) com uma nova área do município, a rádio Difusora Santa Cruz AM possui o “status” de utilidade pública e ainda é isenta de pagar ISS (Imposto Sobre Serviços) de qualquer natureza. A isenção foi dada em 1983 pelo então prefeito Onofre Rosa de Oliveira, enquanto a declaração de utilidade pública foi aprovada pela Câmara em 2000.

Historicamente, a Difusora sempre foi ligada aos governos, independentemente de partidos. Quando foi fundada, em 1947, ganhou um terreno público outorgado pelo então prefeito Lúcio Casanova Neto, para instalar sua antena. Hoje, quando a emissora não vai mais utilizar a área porque vai mudar do AM para o FM, de acordo com o projeto deveria devolver o imóvel à prefeitura. Porém, foi beneficiada pelo prefeito Otacílio Parras com a concessão de uma nova área, desta vez institucional, nas imediações do Distrito Industrial. A lei, aprovada pela Câmara, foi publicada ontem na edição do “Semanário Oficial” e já está valendo.

Entretanto, a emissora recebeu outras benesses em governos anteriores. O título de “utilidade pública”, por exemplo, não deixa de ser polêmico, uma vez que esta declaração geralmente é outorgada pelo município a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. São, por exemplo, associações civis ou fundações com objetivos sociais. A lei 1.876, de 15 de dezembro de 2000, entrou em vigor no mesmo mês daquele ano.

As entidades consideradas de utilidade pública têm imunidade tributária e podem receber até repasses de órgãos governamentais. Além disso, suas contas devem ser investigadas pelo Ministério Público, o que não parece ser o caso da rádio Difusora.

Mas há uma outra lei que beneficia diretamente a emissora de rádio. Ela foi sancionada em maio de 1983 e isenta a empresa do pagamento de ISS sobre qualquer natureza. Este tributo é pago por qualquer tipo de comércio em Santa Cruz do Rio Pardo.

Pela lei, o “favor fiscal” é concedido automaticamente a emissora de rádio que apresentar um requerimento ao prefeito. Basta, de acordo com a legislação municipal, uma fiscalização no prédio da empresa de radiodifusão.

Informações

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) vai pedir informações ao prefeito Otacílio Parras sobre os valores e prazos dos contratos publicitários firmados com emissoras de rádio de Santa Cruz do Rio Pardo. Há dias, durante a votação do projeto que cedeu uma área pública à Difusora, Edvaldo defendeu uma revisão de valores, lembrando que o próprio prefeito, quando tomou posse em 2013, renegociou para baixo todos os contratos de fornecedores do município. Ao que parece, “esqueceu-se” das emissoras de rádio.

O vereador quer saber, por exemplo, qual era o valor do último contrato firmado antes da posse de Otacílio Parras em 2013, bem como informações sobre o primeiro contrato das emissoras com o atual prefeito.

Veja a lei que concedeu isenção fiscal