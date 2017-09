Alerta: caçar o rato pode matar o gato

Venenos usados para acabar com ratos ou outras

pragas pode envenenar animais de estimação

Thaís Elisa Balielo

Especial para o DEBATE

Quando algum rato ou vestígios dele aparecer em casa, a primeira coisa que o morador pensa é em exterminação sumária. No entanto, quando existem animais de estimação na casa é preciso pensar em mais coisas, como o tipo de veneno que será usado, se é seguro para os animais domésticos e como o produto será aplicado.

O veterinário Gustavo Kremer Negrão contou que atende um número expressivo de animais envenenados na clínica em que trabalha. Ele alerta que os venenos vendidos legalmente possuem antídotos e, quando o atendimento é realizado em tempo hábil, é possível salvar o animal. No entanto, os venenos ilegais, ainda encontrados no mercado, não possuem antídoto. “Portanto, a reversão do quadro é praticamente impossível, causando a morte do bicho de estimação”, alertou.

Gustavo explicou que os venenos legais são geralmente vendidos em forma líquida. Já os produtos granulados — como o famoso “chumbinho” — são proibidos.

O veneno de rato utilizado atualmente é a Varfarina, que causa o efeito de hemorragia no rato e nos cães e gatos que o ingerirem acidentalmente.

Segundo Gustavo, o antídoto é aplicado na própria clínica, mas tem um efeito demorado. Assim, é preciso correr com o animal para um veterinário assim que desconfiar que houve ingestão de veneno. Esperar algum sintoma pode ser fatal.

O veterinário alerta que, mesmo o veneno legalizado que possui antidoto, pode matar o animal. Portanto, ele recomenda a contratação de empresas especializadas neste tipo de combate ou, então, que os animais sejam retirados da casa para que os ratos sejam exterminados.

“Quando se coloca o veneno para o rato é preciso colocar no alto para os pets não alcançarem, mas sempre há a possibilidade do veneno cair e o animal ser contaminado. No caso de acidentes deste tipo, a recomendação é levar o animal e a embalagem do veneno imediatamente até uma clínica veterinária”, diz.

Especialistas

O empresário Fabiano Pinheiro, proprietário de uma empresa de dedetização e controle de pragas em Santa Cruz do Rio Pardo, explica que “para a caça ao rato é necessária muita técnica e produtos químicos adequados”. Ele relata que sua empresa só utiliza venenos legalizados e que possuem antídoto. Além disso, o veneno fica dentro de uma armadilha por onde o rato passa e que não há como o cão e o gato terem acesso.

Com o veneno de ação crônica, o produto vai agir no roedor depois de um dia ou dois. Irá causar hemorragia interna e a morte. “No caso de o rato morrer na hora, os outros não iriam mais entrar na casinha. O rato tem população organizada. Às vezes, o mais forte manda outro comer antes dele. Um veneno agudo não se mostra eficiente por conta disso. Venenos agudos são proibidos pelo ministério da saúde”, alerta.

Fabiano explicou, ainda, que existem outras armadilhas sem veneno, como gaiolas ou colas. “O trabalho com roedores é técnico e semanal. É preciso retornar à residência periodicamente para verificar se o rato está comendo o veneno ou se foi capturado no caso das armadilhas sem veneno”, diz.