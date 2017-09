Carga milionária de cigarros é barrada pela equipe do TOR

Caminhão do Paraná levava 150

mil pacotes de produto do Paraguai

O TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Rodoviária apreendeu no final da manhã de quarta-feira, 6, um carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ocorrência, registrado como descaminho e contrabando, aconteceu na rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), no município de Santa Cruz do Rio Pardo.

A operação, segundo os policiais, era de rotina, visando coibir o tráfico e ilícitos penais comuns na rodovia da região. Entretanto, o grupo da Polícia Rodoviária suspeitou de um caminhão com placas de Sarandi-PR e resolveram abordá-lo no quilômetro 310 da SP-225, próximo ao Posto Paloma.

O motorista demonstrou nervosismo, mas explicou que carregava apenas caixas vazias. Os policiais do TOR, desconfiados, resolveram averiguar de perto a carga do caminhão.

No interior do baú, foram descobertos mais de 150 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. O motorista foi algemado e detido pelo crime de descaminho. Todo o produto ilegal, juntamente com o caminhão e o condutor, foram levados para a Polícia Federal de Marília, onde a ocorrência foi apresentada. O motorista permaneceu à disposição da justiça.