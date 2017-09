Instalação de novo ‘trailer’ em praça pública provoca polêmica

Antigos bancos e mesas de concreto, do

patrimônio municipal, foram retirados

Um container improvisado como trailer foi instalado na praça José Eugênio Ferreira — conhecida como “Expedicionários” — na semana passada, provocando polêmica em Santa Cruz do Rio Pardo. O comerciante foi autorizado pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), depois de comprar o ponto que pertencia a outro trailer, que foi retirado.

O problema é que o espaço é, na verdade, uma praça pública. Comerciantes da região, que não querem se identificar, alegam que os “trailers” são, na verdade, comércios fixos, pois não possuem rodas e não se movimentam. A polêmica está no tipo de exigência da fiscalização da prefeitura e nos impostos pagos pelos estabelecimentos naquele trecho final da rua Euclides da Cunha.

Os bancos da praça pública, que estavam “escondidos” na parte de trás do espaço, desde que a praça se transformou num “lanchódromo”, foram retirados do local. São mesas e bancos de concreto. O novo comerciante do local, porém, garantiu que vai instalá-los novamente no local.

O prefeito Otacílio Parras se recusou a responder questionamentos encaminhados a ele através da secretaria de Comunicação Social. No entanto, ao tomar conhecimento da mensagem, ele esteve na tarde de quarta-feira, 6, na praça José Eugênio Ferreira e conversou com os comerciantes.

Durante o primeiro governo, Otacílio tinha planos de revitalizar a praça “Expedicionários”, proibindo a venda de espaços e a instalação de novos trailers quando alguém desistisse do negócio. Aparentemente, foi o prefeito quem desistiu do projeto.

Compromisso

Indiferente à polêmica, já que foi autorizado pela prefeitura, o comerciante Ricardo Marcondes, 38, disse que a praça ficará mais espaçosa com o projeto de seu novo trailer. Embora maior do que o anterior, o equipamento foi instalado no fundos do espaço, deixando uma ampla área na frente.

Segundo ele, o espaço que sobrou será utilizado para a instalação dos bancos e mesas de cimento que foram retirados dos fundos.

Além disso, Ricardo será o único comerciante do “lanchódromo” com uma novidade: um sanitário. Ele admite que poderá ter alguns problemas, já que os demais trailers não oferecem banheiros aos clientes. “Quem pedir para usar, mesmo estando em outro comércio, não vou recusar”, disse.

Marcondes acredita que praça vai mudar para melhor com o uso da área dos fundos. “Antes aquele lugar era palco de drogados ou casais que praticavam sexo ao ar livre. Além disso, era um local usado pelas pessoas como banheiro”, contou.

Técnico em Meio Ambiente, ele também anunciou que pretende plantar árvores no espaço. “Vamos procurar revitalizar este local”, garantiu.

O comerciante disse que vai gerar cinco empregos e deverá oferecer pizzas, salgados e porções, além de bebidas.