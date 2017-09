Polícia Civil prende dois em megaoperação contra drogas

Seis dias depois de operação da PM, policiais

civis fazem ‘varredura’ em locais suspeitos da cidade

A Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo, com o apoio de policiais da região, realizou na manhã de quarta-feira, 6, uma grande operação para reduzir o número de roubos e combater o tráfico de drogas na cidade. O esquema foi montado menos de uma semana depois que a Polícia Militar também desencadeou uma operação de combate às drogas na cidade.

Comandada pelo delegado Renato Caldeira Mardegan, a Polícia Civil também percorreu bairros de Santa Cruz para procurar objetos de valor que ligassem os suspeitos a crimes de roubos e furtos a estabelecimentos comerciais e residências.

Segundo o delegado, ao final da operação os resultados acabaram superando as expectativas do planejamento inicial. Além de vários objetos supostamente roubados, a polícia encontrou também drogas e material ligado ao tráfico de entorpecentes.

Desde as primeiras horas de quarta-feira, 6, os agentes começaram a cumprir cerca de dez mandados de busca e apreensão. O horário tinha o objetivo de surpreender os suspeitos ainda dormindo. Os policiais entraram nas casas com autorização judicial e, em vários locais, encontraram drogas, principalmente cocaína e maconha.

Um jovem foi preso na vila Saul e outro, no Jardim Santana. Um deles, segundo as investigações, é suspeito de ser o informante de um assalto no Jardim Brasília. Na ocasião, a vítima foi o próprio pai do suspeito, que teve mais de R$ 10 mil levados por dois ladrões armados.

O delegado Renato Mardegan destacou a importância destas operações da Polícia Civil, reforçadas por agentes da região. O aumento nas investigações foi anunciado no mês passado pelo delegado seccional Antônio José Fernandes Vieira, em entrevista coletiva à imprensa em Ourinhos. Ele disse na ocasião, ao lado da comandante da Polícia Militar, Cenise Araújo Calasans, que Santa Cruz seria o “foco prioritário” das ações policiais. O objetivo é reduzir uma onda de furtos na cidade.

Operação da PM

Seis dias antes da operação da Polícia Civil, um grupo da Polícia Militar desencadeou a operação “Saturação” em Santa Cruz do Rio Pardo. O objetivo foi o mesmo: evitar a proliferação do crime e reduzir o número de roubos.

O trabalho dos policiais militares começou no início da noite de sexta-feira, 1º, e varou a madrugada de sábado. Foram fiscalizados bares e casas em vários bairros, como Estação, Bom Jardim, Saul e Divineia. Num bar localizado na vila Bom Jardim, a PM encontrou grande quantidade de drogas, além de dinheiro e embalagens para os entorpecentes. Duas pessoas suspeitas de relação com o tráfico de drogas foram presas.