Coluna de João Zanata Neto – Edição de 10/09/2017

Cata-vento

João Zanata Neto *

Uma dezena de vezes, talvez mais, não importa, pode-se considerar os aspectos da vida como a profunda ilusão que se acerca e domina as vontades. A realidade é tão viva quanto se imagina. No entanto, persegue-se até o êxtase a ilusão. Os sonhos que se dissipam durante o dia são nada mais que as energias dos desejos inalcançados.

Vai-se adiante, um pouco mais, um pouco menos, mas as coisas parecem estáticas. Como ousam ignorar dos anseios as vontades mais pueris. Não fazem caso da ingenuidade mais pura? Quem dera ser velho na juventude e aplacar o tolo otimismo com as máximas da experiência.

Pode-se até não crer em nada, pois tudo é ilusão. Quem sabe quantas preces viajam no vazio? E esta é mais uma que em vão viaja a eternidade. Os incontáveis desejos carregam tanta esperança quanto se almeja. Por isto não ignore os ventos. São os anseios perdidos que revolvem as temperanças da alma.

Que corações batem o ritmo da vida quando ela parece não ter compasso? Qual é a melodia da vida quando os cantos são inaudíveis? Qual a fome que aplaca os anseios quando o tédio nutre os ânimos? Quem dera ter a resposta na ponta da língua e degustar os sabores do novo ânimo.

Pode-se pensar que a satisfação reflete a felicidade. A felicidade esconde mais incertezas do que as certezas que ocultam duvidas. Estar feliz não é mero acaso, pois a felicidade é uma conquista. Do infante, exige-se o otimismo embriagante e uma marcha fustigante. A luta e a vida são os substantivos que escrevem a história dos seus verbos, mas nem todos os adjetivos alcançam uma vitória.

Pode-se até não conseguir nada, pois tudo é em vão. Quem sabe quantas riquezas cabem no vazio de algumas almas? Qual eternidade cabe na singeleza quando o pouco é a plenitude do ser? Quem dera ter a resposta na ponta da língua e experimentar a verdade.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.