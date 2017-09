Coluna de José Renato Nalini – Edição de 10/09/2017

Já existe a nova escola

José Renato Nalini *

Que a escola precisa se renovar, não é novidade. A novidade é que muita coisa boa acontece, mercê de iniciativas de pessoas idealistas. Fôssemos enumerar tudo o que se faz de meritório na Rede Pública Estadual Paulista e escreveríamos vários volumes. Aos poucos, é bom divulgar para incentivar a disseminação das melhores práticas e também para incentivar o projeto “adoção afetiva”, que é uma das mais expressivas provas de que as pessoas se sensibilizam quando se trata de se aproximar de uma escola. Falemos hoje de um projeto interessante.

A “Inova Escola” é um programa da Fundação Telefonica, a atuar em três frentes: criação de soluções para a inovação na escola com base no contexto local, formação para educadores e gestores e disponibilização de conteúdo.

Na formação docente, pensa-se em inovação dentro do cenário escolar, com mobilização de todos os envolvidos em ações de transformação. A oferta é de cursos online de 20 horas, com ênfase no papel do professor, personalização, projeto de vida, gestão inovadora, espaços diferenciados e recursos tecnológicos. Em termos de estrutura física, incrementa-se o equipamento tecnológico mediante implementação da banda larga e oferta de equipamentos: notebook, tablets e roteador. O projeto já funciona na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Desembargador Amorim Lima”.

A Fundação Telefonica ainda investe no projeto “Pense Grande”, uma parceria com a Secretaria da Inovação do Estado de São Paulo, para implementar incubação e aceleração de empreendimentos sociais no espaço de co-working dentro do Parque da Juventude. Serão atendidos empreendimentos de diversos níveis de maturidade. O início será na primeira quinzena de setembro.

A Fundação Telefonica ainda acenou com convênio a ser celebrado com a Secretaria da Educação de São Paulo, para instituir concurso destinado a estudantes que oferecerem as melhores e mais criativas ideias de inovação. Eles ganharão viagem a Barcelona, onde está o Centro de Criatividade da Fundação e isso é um estímulo que tornará o certame um sucesso na Rede Pública Paulista. Que venha logo essa parceria!

* Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, é secretário de Educação do Estado de São Paulo.