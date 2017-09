Tecnologia de ponta chega ao consultório dentista

Dente quebrado pode ser um problema

resolvido em apenas poucas horas

Sabe aquele dente que se quebra na véspera de um encontro importante ou até mesmo do casamento? Antes, o desespero tomava conta do paciente e uma improvisação de última hora era um mero paliativo. Hoje, a alta tecnologia permite moldar um dente em poucas horas, com precisão exata. É o que oferece a “Clínica Ribeiro Odontologia e Saúde”, de Santa Cruz do Rio Pardo, que adquiriu modernos aparelhos há alguns meses.

São máquinas inéditas em toda a região. No Brasil, existem pouco mais de 1.000 unidades entre milhares de profissionais. Uma delas faz a leitura digital da boca do paciente e capta imagens tridimensionais que possibilitam ao profissional ter uma noção exata do dano e resolver a situação.

O cirurgião dentista Jefferson Ribeiro, 54, conheceu esta tecnologia há alguns anos, durante viagens a congressos nos Estados Unidos. “O problema é que ainda não tinha a precisão que os equipamentos alcançaram hoje. As adaptações ainda não eram perfeitas, mas a tecnologia evoluiu e hoje atingiu um nível muito bom”, disse.

Filho de Jefferson, o também dentista Lucas Brondi Ribeiro, 32, foi quem convenceu o pai a investir nos equipamentos. “Eu fiz o contato mais recente e percebi que realmente é uma tecnologia revolucionária. Tudo é muito rápido e preciso, exatamente o que o paciente procura”, disse Lucas.

Os equipamentos têm alto custo, mas representam o que há de mais moderno em robotização para consultórios dentistas. Ele trabalha com um sistema chamado CAD/CAM, semelhante aos softwares utilizados nos setores de engenharia ou indústria automobilística. Porém, é totalmente voltado para a odontologia.

Digitalização

Uma das máquinas é, na verdade, um scanner que faz o mapeamento completo da boca do paciente em questão de minutos. As imagens são digitalizadas e, no monitor de um computador, o profissional tem o total controle da situação, já que tudo é tridimensional.

O dentista sabe, por exemplo, qual o tamanho exato da prótese a ser construída, com precisão milimétrica. Fechado o diagnóstico, o projeto é enviado para uma outra máquina, que é na verdade uma unidade de fresagem, semelhante a um torno de alta tecnologia.

Em minutos, este sistema vai construir um novo dente através do molde, que pode ser imediatamente implantado no paciente.

A prótese dentária convencional é feita por protéticos e necessita de vários ajustes que demoram quase dois meses. Segundo Jefferson Ribeiro, com o novo sistema, apesar da rapidez e da tecnologia empregada, o custo para o paciente é o mesmo.

Resultado imediato

O sistema já foi utilizado várias vezes pela “Clínica Ribeiro Odontologia e Saúde”. Jefferson Ribeiro, por exemplo, conta a história de uma paciente que fraturou o dente à noite e precisava viajar um dia depois. Na manhã seguinte, ela foi atendida e o sistema CAD/CAM entrou em operação. Deu tempo até para fazer um canal e, menos de duas horas depois, a mulher deixou a clínica com o dente totalmente recuperado.

Lucas também tem uma história semelhante. “Morador em São Paulo, um paciente quebrou o dente da frente e apareceu na clínica. Ele tinha compromissos e esteticamente precisava se apresentar adequadamente. Em poucos minutos, deixou a clínica com a boca recuperada, com uma prótese definitiva”, contou.

Segundo Jefferson, o equipamento tem outras utilidades, como dar ao profissional todas as coordenadas para um implante dentário. “Ele pode ser usado em conjunto com uma tomografia dentária. Neste caso, as imagens mostram a angulação correta dos pinos para não atingir nervos ou eventuais distorções na boca do paciente”, explicou.

A “Clínica Ribeiro Odontologia e Saúde” está localizada na avenida Cyro de Mello Camarinha, 423. O telefone para contato é (14) 3372-2744.