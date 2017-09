Cartas – Edição de 10/09/2017

Santas Casas de Misericórdia

“Louvo ao Pai, louvo

ao Filho, ao Espirito

Santo; louvo”.

(Manuel Bandeira)

Fiquei muito emocionada ao ler a matéria sobre a fundação das Santas Casas de Misericordia de Santa Cruz do Rio Pardo, pois sou filha do Dr. Pedro Cesar Sampaio, que foi um grande colaborador das Santas Casas, se não o maior.

Hoje, eu, Maria Margarida Sampaio Gouvéa, com 90 anos, participei de muitas conversas sobre Santa Cruz, ouvidas em nossa casa.

Quando meu pai, Dr. Sampaio, chegou em 1917, já encontrou aqui o colega Dr. Cotrim. Ambos trabalhavam juntos. Aos domingos, se encontravam na Fazenda Santa Cândida, do Coronel Carlitos Affonseca e de sua benemérita esposa, Eponina de Macedo Soares, que contribuíram muito para erguer a primeira Santa Casa.

Ao instalar o hospital, Eponina de Macedo Soares Affonseca trouxe os móveis e camas do antigo Colégio Macedo Soares, de seu pai, que estava desativado. Assim, pensaram em construir uma outra Santa Casa, maior e melhor do que a primeira, que estava obsoleta.

Formaram-se as comissões para angariar óbulos para a nova Santa Casa. Estas comissões compunham-se por várias pessoas de destaque de Santa Cruz. Em todas elas, lá estava Dr. Sampaio que conseguiu muitas das contribuições por ter muitos conhecidos e grandes amizades.

Contribuíram com grandes quantias, seus amigos: Cel. Henrique da Cunha Bueno, o embaixador Macedo Soares, mais tarde governador de São Paulo, irmão de Eponina Affonseca, Lysandro Gonzaga de Oliveira, o deputado José Armando Affonseca, filho de Eponina e Carlos Affonseca, Nagib Queiroz, Plácido Lorenzetti, os irmãos Omar e João Batista Ferreira e muitos outros. As comissões não saíam sem o intermédio de Dr. Sampaio.

Nesta altura, já estavam chegando à cidade vários outros médicos que contribuíram muito para levar em frente a construção da Santa Casa, que hoje atende o nosso povo. Mas Dr. Sampaio, se não foi o grande incentivador deste magnífico hospital, foi um dos maiores incentivadores.

Muito preocupado com os jovens, formou com eles uma comissão de estudantes, uma comitiva para o Dia de Finados na porta do cemitério local, pedir uma esmola para a Santa Casa que, além de uma pequena contribuição, estimulava o espírito de caridade dos jovens. Dr. Sampaio, além de todas as suas qualidades, era um cidadão probo e muito patriota.

Fui, ainda, sua aluna de biologia no Curso Normal, da antiga “Escola Normal Leônidas do Amaral Vieira”. Quando entrava na sala, em vez do tradicional “Bom Dia”, dizia à classe “Viva o Brasil!”, ao que todos os alunos, entusiasmados, respondiam “Viva!”.

Lembro-me muito de meu pai sair de nossa casa às 6 horas da manhã para ir à Santa Casa cumprir sua missão, sempre estimulado por sua esposa, Maria Georgina Baptista Sampaio, minha mãe, mais conhecida por Lizuca Sampaio. E lá ia Dr. Sampaio no seu coupé branco, onde levava a Fé, a Esperança e a Caridade.

P.S: Dr. Sampaio viveu em Santa Cruz por mais de 50 anos. Faleceu em 1971, aos 81 anos.

— Maria Margarida Sampaio Gouveia (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

João, a encarnação do Verbo

1) No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.

Sem pretensões religiosas e catequistas, conheci o que hoje foi o Verbo de uma das indústrias que engrandecem o cenário municipal, estendendo tentáculos para todo o Estado e o Brasil.

Natalle Manfrin deu origem aos filhos da irmandade de Zinho, o diminutivo de Natal Filho. Zinho deu origem aos filhos Mario, o Marinho, Erik e Denis, que acabou se retirando da sociedade da indústria, ficando com as fazendas da família. Nesta época, a indústria cuidava da manipulação e comercialização da fécula de arroz. Posteriormente e em seguida, surgiu esse colosso grandioso, que é a Special Dog, dos irmãos Mario e Erik.

É um orgulho, de todos os santa-cruzenses saber que a Special Dog é a segunda empresa do Brasil a ser considerada como a melhor para se trabalhar. Percebe-se que a preocupação com seus colaboradores é muito grande, fornecendo aos mesmos todo o amparo, inclusive no aspecto social. Possui até um Clube Recreativo extensivo a colaboradores e familiares.

Faz ela, a Special Dog, questão primeira de divulgar o nome de Santa Cruz do Rio Pardo. A grandiosidade da logística é enorme e é prazeroso ver a frota praticamente “desfilando” pelas estradas brasileiras.

Não conheço o complexo industrial, apenas o vejo de longe, com estampa grandiosa, aparecendo na chegada de Santa Cruz, que hoje é um corredor para o Mato Grosso e o Sul do Brasil.

A relevância da assistência social ao menor também se faz presente nas obras do “Educandário O Lar da Criança”, que poucos, por causa da nomenclatura “espírita” de antigamente, gostavam de ajudar.

E, assim, o Lar está muitíssimo bem cuidado e assessorado por Mário Manfrin, o Marinho, um católico fervoroso. O complexo Special Dog, na presença de Mário e seu irmão Erik, dão assessoria também financeira e administrativa ao educandário.

Caros amigos Mário e Erik. Assim os chamo pela irmandade de sermos santa-cruzenses “da gema”. De Erik, lembro-me que foi colega de minha filha na adolescência. Continuem com essa espiritualidade católica fervorosa pois, a cada dia, a recompensa divina orienta e assessora vocês, sua família e a Indústria Special Dog, que é derivada dessa espiritualidade maior de vocês dois.

Santa Cruz do Rio Pardo e eu, como cidadão dela, nos orgulhamos de vocês também estarem inseridos na sociedade desta Jóia da Sorocabana.

Retrocedendo, gostaria de comentar o princípio deste artigo que, dado ao tempo, apresenta contradições quanto a datas, lugares e personagens. Mas a essência permanece.

Conheci Natalle Manfrin, eu, muito jovem, com menos de 7 anos, através de meu pai, Ricardo, na agencia Ford, do Romeu Batista que, labioso, tentava — e conseguiu — vender a Natalle um Ford 1952, motor diesel, 6 cilindros que, como lançamento, seu avô comprou. Eu estava presente, junto a meu pai, nesta ocasião. Era muito difícil, nessa época, motorista qualificado para dirigir e cuidar do “óleo cru”. Meu pai, que já tinha 2 “Fords” a gasolina, acabou comprando, tempos depois, o “óleo cru”, com baixíssima quilometragem por falta de motorista especializado.

Lembro-me bem dele, terno de linho azul claro, “guiando” uma Cupe Ford, de duas portas que, não sei porquê, esse modelo era apelidado de “barata”. Era uma 1946.

Tempos antes, Natalle foi agredido com um martelo. Levou uma martelada na cabeça, no Bar do Pataia, onde hoje é a Micromap. Se não me engano, o agressor era um ferroviário, de nome Antonio Martins que, na época, era chefe da estação ferroviária. Consta que o ocorrido aconteceu por desavenças ávidas no embarque de mercadorias e preferência nos vagões.

Tenho mais idade que vocês e isso serve apenas para lembrar a origem depois do Natalle Manfrin, se é que tais fatos já não foram relatados a vocês. Também é elogiosa a atuação do grande médico Dr. Valdomiro que, com poucos recursos da época, socorreu Natalle do grave acontecido. Consta também que, após isso, foi transferido para São Paulo, onde se reabilitou.

Serve esse artigo para dar conhecimento da origem desse grandioso conglomerado industrial, que engrandece e leva o nome de Santa Cruz do Rio Pardo para todo o Brasil.

Tal quanto o livro do primo escritor, baseado em informações do “boca a boca” e dado ao tempo em que aconteceu a narrativa, também me baseio nesse “boca a boca” dos fatos, que ora são contraditórios.

Parabéns Mario e Erik.

Artigo digitado por Taliany e mentalizado pelo professor Eduardo Tasha Rios.

— Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Retificação

Em resposta à carta “Prós e Contra”, publicada no dia 03/09/2017 no DEBATE e escrita pelo Sr. Eduardo Tasha Rios, venho informar que em relação ao caso de José Carlos Nocera, ocorreu algum equívoco, sendo que Jose Carlos foi “transportado” pelo motorista da Unidade Básica de Saúde da Vila Fabiano até a Santa Casa em veículo da unidade.

Quanto ao seu deslocamento a “pé” da Santa Casa até o Posto de Saúde, foi decisão do próprio José Carlos, sendo que o mesmo poderia ter ligado para alguém da família, já que sempre portava aparelho celular.

— Vera Lucia Silva Nocera, cunhada de José Carlos Nocera (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

‘Drivers Espaciais’

O Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Rossato foi à Comissão de Ciência e Tecnologia do Congresso Nacional propôs para Programa Espacial Brasileiro uma mudança da governança. Propõe a criação de um Comitê Executivo do Espaço cuidaria do Orçamento, da Política e dos Acordos e o Conselho Nacional do Espaço para decidir o que e como executar os recursos.

Está nos planos da Defesa lançar o SCGD-2 em 2022, e um satélite ótico de resolução de 50 cm em 2021. Importância comprovada durante as Olimpíadas quando se comprou imagens de um satélite israelense. E para 2026, um satélite radar, principalmente para enxergar através das nuvens que encobrem grande parte do território nacional.

É clara a necessidade de investimento no projeto do Veículo Lançador e a consolidação do Centro Espacial de Alcântara, especialmente aprovando os Acordos de Salvaguardas Tecnológicas com outros países, especialmente os Estados Unidos, país que já se mostrou bastante interessado na Base.

O Brasil não tem os motivadores (“drivers”) que impulsionam os programas espaciais de países com problemas parecidos com os do Brasil, como China, Índia, Rússia e Israel, mas o mesmo acontece com a Argentina e investimos apenas um doze avos do que eles investem.

A crise econômica que atinge também a Argentina abre uma grande oportunidade de cooperação, como, por exemplo, os satélites radar de banda L que tanto interessa ao Brasil. Não temos condições de fazer um em curto prazo e como justificar comprar um se se pode cooperar com os argentinos por uma fração do custo?

O Brasil tem um acordo com a Argentina de fazer uma missão espacial envolvendo dois satélites, o SABIA-MAR, Satélite Argentino-Brasileiro de Informações Ambientais. Cada satélite tem vida útil de cinco anos, visa a observação dos oceanos, da zona costeira e de águas interiores, lagos, represas e rios, da América do Sul. Com esses dados, os cientistas poderão estudar o ciclo de carbono, da biosfera marinha, da identificação de zonas potenciais de pesca e para o controle de eventos como vazamento de petróleo, entre outros.

O Brasil não tem equipe para o satélite, nem verba, resultando no fim do projeto? Não, os argentinos começaram a fazer aquilo que seria dos brasileiros e terão para si um satélite que tem utilidade para nossa nação. Esse acordo segue o mesmo caminho de outros fracassos internacionais, como a ISS, o Satélite Franco-Brasileiro e MAPSAR (Alemanha). Certamente, recursos financeiros não explicam tudo, “personalismos” explicam mais. E não se está analisando os projetos militares, mas civis!

Nas décadas de 1980 e 1990, o INPE desenvolvia dois Satélites de Coleta de Dados ambientais (SCD-1 e SCD-2) e dois para sensoriamento remoto (SSR-1 e SSR-2), e ainda vislumbrava dois geoestacionários de comunicação. As crises e o CBERS acabaram com os satélites brasileiros.

A crise econômica que a Dilma gerou vai acabar, voltaremos a ter condições de investir, mas o que queremos para nosso país, gerar empregos de alto valor agregado, tecnologia e indústria de ponta? Ou…

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

