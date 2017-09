Cinema de Santa Cruz tinha corredor ‘secreto’

Espaço estreito ligava a residência

do gerente ao antigo ‘Cine São Pedro’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Imagine um corredor misterioso e longo, com apenas um metro de largura e fechado por muros, ligando o enorme prédio de um cinema a uma residência localizada a vários metros de distância. Pois ele existe em Santa Cruz do Rio Pardo e, embora abandonado, ainda pode ser visto no barracão do antigo cinema, atual “Palácio da Cultura Umberto Magnani Neto”. Era uma ligação “secreta” entre os fundos do cinema e a residência do antigo gerente da empresa Pedutti, Renato Marques. O corredor tinha início numa porta de madeira e atravessava todo o terreno da residência do médico Waldomiro Ferreira Neves até alcançar a casa de Marques, imóvel que também era de propriedade da empresa Pedutti.

A data exata da construção do “corredor” é desconhecida, mas sabe-se que a faixa de um metro que passa pela residência do saudoso Waldomiro Ferreira Neves foi doada pelo próprio médico. Já o Cine Pedutti foi inaugurado em 1946, como uma das mais imponentes casas de espetáculos do interior paulista. Na época, o prédio foi batizado de “Palácio da Sorocabana”.

Walter Gomes da Silva, o “Baiano do Cinema”, que trabalhou 54 anos como responsável pela projeção de filmes ou até “lanterninha” do antigo Pedutti, ainda se lembra do dia em que descobriu o corredor misterioso. “Eu já trabalhava havia alguns anos no cinema, mas não tinha ideia daquele espaço”, conta.

Um dia, Walter entrou pela porta da frente do cinema, ainda pela manhã, e não havia ninguém no prédio. De repente, nos fundos, apareceu o gerente Renato Marques. “Eu levei um susto e perguntei como ele entrou no prédio. Ele riu e disse que era segredo”, lembra.

O mistério, entretanto, incomodou Walter até que o funcionário resolveu visitar a casa do gerente e descobriu o corredor. Foi o próprio Ricardo Marques quem mostrou o estreito espaço. O corredor tinha quase 20 metros de comprimento e dava acesso a uma porta que existia atrás da tela do cinema. O corredor, naqueles tempos, era fechado com cerca. Mais tarde, os muros foram construídos.

“Baiano” nunca soube exatamente os motivos da existência do misterioso corredor. No entanto, certamente era mais do que uma mordomia do antigo gerente. Imagina-se, por exemplo, que seria uma rota segura para transportar dinheiro da bilheteria, uma vez que o cinema tinha grande renda nos “anos dourados”. Além disso, poderia ser uma saída para artistas que se apresentavam no Cine Pedutti. “Quando o Roberto Carlos veio a Santa Cruz do Rio Pardo, nos anos 1960, eu não me lembro de tê-lo visto sair pela frente e enfrentando uma multidão de fãs. Creio que ele saiu de fininho, pelo corredor”, disse Walter.

Irmão descobriu a passagem

e entrava de graça no cinema

A aposentada Julieta Bueno Marques Grandini, 72, mora numa residência que faz fundos com o prédio do cinema. “Eu praticamente nasci aqui do lado, quando existia uma casa de tábuas”, conta. Viúva desde 2009, ela voltou ao imóvel após se aposentar. O cinema faz parte das lembranças da infância de Julieta, já que o prédio foi inaugurado quando ela tinha apenas um ano de idade. O irmão dela, quando criança, descobriu o corredor e, sem o gerente perceber, pulava o muro e assistia aos filmes de graça.

Apesar do sobrenome, Julieta não era parente do antigo gerente do cinema, Renato Marques. “Mas eu me lembro dele. Eu não sei exatamente quando o corredor foi construído, mas o interessante é que existe uma escritura registrada em cartório”, conta a aposentada, que trabalhou décadas no Cartório de Registro de Imóveis. O documento do corredor faz parte da escritura da residência, cuja propriedade era da empresa Pedutti.

O muro do corredor faz fundos com a casa de Julieta. “Meu irmão Ditinho [o ex-vereador Benedito Bueno Marques] me contou, já adulto, que ele pulava o muro, entrava pela porta que muitas vezes não ficava trancada e passava por debaixo da tela. Então, muitas vezes ele entrou de graça no cinema, coisa de moleque”, conta.

Do quintal de sua casa, ela ainda contempla o muro do corredor, hoje tomado por mato. A porta que dava acesso ao cinema já não existe mais e foi “emparedada”. Sobraram para Julieta as lembranças do cinema, do qual era assídua frequentadora. “Eu adorava filmes e os seriados. Tinha sessão que, de tanta gente, eu ficava sentava no chão”, conta.

Era no antigo Pedutti, no escurinho do cinema, que Julieta namorou Armando, seu marido que morreu em 2009. “Eu chegava mais cedo e guardava o lugar para ele”, lembra. Segundo ela, os homens iam ao cinema de terno. “O cinema era o lugar de namoro, mas, na verdade, eu conheci meu marido no jardim, no chamado footing em volta da praça”, lembra, com saudade.

* Colaborou: Toko Degaspari

O dia em que Onofre Rosa

comprou o Cine São Pedro

Aposentado após trabalhar 54 anos no cinema, Walter

Gomes conta quando Onofre Rosa adquiriu o prédio

“Ele amava muito Santa Cruz”. A frase emocionada é do aposentado Walter Gomes da Silva ao narrar o plano do ex-prefeito Onofre Rosa de Oliveira de não deixar o cinema da cidade acabar. Em 1987, Onofre comprou o prédio da empresa Pedutti, que era cobiçado por igrejas e supermercados. Sem querer, Walter acabou incentivando Onofre a fechar o negócio, quando a Pedutti dava sinais de declínio. A ousadia manteve o cinema e transformou o antigo “Palácio da Sorocabana” em “Palácio da Cultura Umberto Magnani Neto”.

No entanto, Santa Cruz já tinha sido uma das primeiras cidades em pleno sertão a experimentar o cinema. Segundo pesquisas do historiador Celso Prado, em 1902, apenas sete anos depois da invenção do cinematógrafo, três estrangeiros já exibiam a novidade num salão da família Ravedutti.

Em 1909, surgiu a primeira casa projetora de filmes. Dois anos depois, a cidade já tinha pelo menos quatro cinemas. Aliás, em 1912 houve até uma sessão de cinema beneficente para Rita Emboava, mulher que sofria de lepra e que ficou imortalizada como a “santa” municipal, sendo idolatrada até hoje em duas capelas.

Em 1946, surge o moderno Cine Pedutti, com capacidade para mais de 1.000 pessoas e capaz de levar 252 mil espectadores num único ano, segundo dados estatísticos publicados na época.

A compra

No início da década de 1980, o cinema começou a dar sinais de declínio e a Pedutti colocou o prédio à venda. Funcionário da empresa desde 1954, Walter Gomes da Silva, o “Baiano do Cinema”, entrou em pânico. “Uma vez chegaram alguns empresários e quiseram olhar o prédio. Eu não deixei”, lembra.

No mesmo dia, ele foi conversar com o então prefeito Onofre Rosa de Oliveira, cuja residência ficava a menos de uma quadra do prédio.

“Eu avisei que havia pessoas interessadas em comprar o prédio. Na mesma hora, o Onofre pegou o telefone da empresa, cuja sede era em Botucatu, para conversar com os proprietários”, contou Walter. E saiu.

Dias depois, Onofre voltou ao prédio do cinema e chamou Baiano num canto. Estava alegre, mas este era o seu jeito. “Ele me disse que fez de tudo para comprar o prédio, mas não deu certo”, lembra Walter, que imediatamente foi para outro canto do prédio para que o prefeito não visse suas lágrimas.

Minutos depois, rindo, Onofre confessa que era brincadeira. “O prefeito realmente havia fechado negócio. O prédio finalmente pertencia à prefeitura. Não me contive”, disse.

Foi o próprio Onofre quem batizou o novo prédio do município como “Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto”, o mais famoso ator nascido em Santa Cruz. No dia da inauguração, estiveram presentes nada menos que o dramaturgo Plínio Marcos e a atriz Beth Mendes, entre outras personalidades.

Baiano continuou trabalhando como projetista de filmes, agora para a prefeitura. O cinema ainda avançou nos anos 1990, mas a falta de público — e de reparos no prédio — interrompeu a programação. Ela voltou no governo de Adilson Mira (PSDB) em 2004, quando o prédio sofreu pequenas reformas.