Ex-cartunista do DEBATE expõe sua arte no Palácio da Cultura

A exposição “Vivo na Minha Linha”, com a arte do cartunista Evandro Rodrigues, será aberta neste domingo, 17, às 20h, no Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto. São 30 ilustrações com fatos do cotidiano, algumas mostrando personagens de Santa Cruz do Rio Pardo. O artista, aliás, escolheu a data de hoje para a abertura da mostra porque é o dia em que o DEBATE comemora 40 anos de existência.

Evandro foi um dos principais chargistas da história do jornal. Com traços únicos, ele retratou a política de Santa Cruz nas décadas de 1980 e 1990, sempre com bom humor. Além de charges, o jornal publicou ainda tiras de Evandro satirizando fatos que o próprio artista vivenciou na adolescência. Ele criou, por exemplo, o “Chulé”, um fictício jogador de futebol que atuava na Esportiva, ou o sargento Mourão, mostrando o lado divertido do Tiro de Guerra de Santa Cruz.

No DEBATE, Evandro também atuou em conjunto com o chargista Carlinhos Muller, que foi desenhista do jornal “O Estado de S. Paulo” e da revista “Veja”, além de ilustrador de livros. Durante algum tempo, Evandro e Carlinhos fizeram charges “a quatro mãos” sobre a política santa-cruzense. Até hoje quadros com desenhos de Evandro Rodrigues estão espalhados pelos corredores da redação do DEBATE.

Evandro é formado em Desenho Industrial pela Unesp de Bauru. Quando deixou o DEBATE e se transferiu para São Paulo, o artista trabalhou na agência do diretor de Artes do jornal “O Estado de S. Paulo”. Em seguida, foi ilustrador da “Gazeta Esportiva”, “Folha de S. Paulo”, Editora Três, “Você S.A.” e Playboy. Foi o santa-cruzense quem ilustrou a primeira edição do livro “É Preto no Branco”, do publicitário Washington Olivetto, sobre a história do Corinthians.

Atualmente, Evandro Rodrigues comanda o departamento de ilustrações da revista “Isto É Dinheiro”.

A exposição “Vivo da Minha Linha” tem entrada gratuita e estará aberta para visitação até o dia 31 de outubro, no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, além dos horários de realização de espetáculos no mesmo espaço.

Veja ilustrações de Evandro que estão na exposição: