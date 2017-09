Revitalização de avenida valorizou terrenos particulares de Otacílio

Preços dos terrenos dobraram após obra feita com

recursos federais; prefeito é dono de três imóveis

A maior obra do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) em seu primeiro mandato, que terminou no final do ano passado, inevitavelmente ganha a suspeita de ter servido a outros objetivos, além de revitalizar um bairro de Santa Cruz do Rio Pardo. Afinal, o prolongamento da avenida Tiradentes, inaugurado com pompas em agosto de 2015, valorizou muito os terrenos localizados naquele setor. Entre eles, pelo menos três pertencem ao próprio prefeito.

Segundo estimativas de profissionais do mercado imobiliário consultados pela reportagem, o preço dos imóveis no mínimo dobrou após a obra. Hoje, alguns terrenos são oferecidos a preços que passam de R$ 200 mil. Antes da revitalização, custavam bem menos de R$ 100 mil.

As obras foram financiadas com recursos do Ministério das Cidades, ainda no governo de Dilma Rousseff (PT). O projeto esteve a cargo da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, sob supervisão direta do prefeito Otacílio Parras Assis. Foi o município quem escolheu as obras pontuais e elaborou projetos.

Na entrega da obra, houve até um convidado especial: o próprio ministro das Cidades da época, Gilberto Kassab (PSD), que esteve em Santa Cruz para percorrer todas as obras do PAC-2 (Plano de Aceleração do Crescimento), um projeto do governo federal.

No prolongamento da avenida Tiradentes, o ponto principal da visita, foi montado um palanque com a presença do ministro, deputados e autoridades de Santa Cruz e região. Kassab elogiou a obra e ainda tentou atrair para o seu partido, o PSD, o prefeito Otacílio Parras, que havia deixado recentemente o PT de Lula. No entanto, Parras acabou optando pelo PSB semanas depois.

Mudanças

A revitalização e prolongamento da avenida Tiradentes transformou aquela região da cidade, conhecida como “Chácara Peixe”. Pelo menos duas longas quadras foram pavimentadas nas duas pistas e os canteiros centrais receberam, dias depois, iluminação no sistema LED. É o único trecho de uma via pública em toda a cidade em que este moderno sistema foi implantado.

Antes, a avenida Tiradentes terminava algumas quadras abaixo e o trecho remanescente não tinha asfalto. A iluminação era precária e os moradores transitavam com dificuldades num “caminho” de terra cheio de buracos.

Portanto, a obra melhorou o bairro e impulsionou o mercado imobiliário naquele trecho. Hoje, há moradias novas e outras em construção. A valorização foi enorme, mas não havia notícia de que o próprio prefeito Otacílio Parras era um dos beneficiados pela obra. Alguns boatos, porém, começaram a percorrer os bastidores políticos. Dizia-se não apenas da propriedade de imóveis de Otacílio, como informações sobre amigos do prefeito que também teriam terrenos na área.

A notícia foi confirmada através de um requerimento protocolado na prefeitura e justificado pela lei federal de acesso à informação. Neste caso, o prefeito é obrigado a responder aos questionamentos, sob as penas da lei. É que, nas últimas semanas, Otacílio Parras não responde mais aos questionamentos da imprensa.

O requerimento dizia respeito aos incêndios constantes naquele trecho da Tiradentes, já que proprietários de terrenos não providenciam a limpeza de seus lotes. No mês passado, um grande incêndio deu trabalho ao Corpo de Bombeiros e colocou em risco crianças que moram naquela região de Santa Cruz do Rio Pardo.

A reportagem pediu os nomes de todos os proprietários, bem como a data dos registros no cadastro da prefeitura. O objetivo era saber se houve algum tipo de informação privilegiada sobre obras futuras.

O prefeito Otacílio Parras respondeu que determinou ao departamento de Fiscalização uma vistoria completa na área e a notificação dos proprietários de terrenos “para a necessária adequação à legislação municipal”.

Sobre a propriedade dos imóveis, de acordo com registros da prefeitura, Otacílio Parras se negou a prestar esta informação, alegando “inexistência de consentimento expresso” dos donos de terrenos. “Trata-se de dados pessoais, relacionados à pessoa natural identificada ou identificável, cujo tratamento deve ser feito com respeito e intimidade, vida privada, honra e imagem, bem como as liberdades e garantias individuais”, escreveu.

A justificativa do prefeito não procede, uma vez que o registro de propriedades — urbanas ou rurais — é totalmente público. O problema é que a região conhecida como “Chácara Peixe” não possui escrituração em cartório e o único registro disponível é o da prefeitura.

Entretanto, o próprio Otacílio antecipou que é proprietário de três lotes no trecho prolongado da avenida Tiradentes. Segundo ele, os terrenos particulares serão utilizados para uma futura clínica médica, que o médico pretende construir quando terminar o mandato de prefeito.

Ele não informou quando adquiriu os três lotes e qual a localização naquele trecho.