Sodrélia ganha uma nova ‘Esperança’

Fazenda exclusiva para mulheres é

inaugurada no distrito de Santa Cruz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O bispo dom Salvador Paruzzo celebrou na tarde de ontem uma missa que marcou a inauguração da “Fazenda da Esperança São Domingos de Gusmão”. A unidade do distrito de Sodrélia já estava em funcionamento há 90 dias e integra uma instituição assistencial que possui áreas semelhantes em vários países do mundo. Na região, a mais próxima fica em Piraju, mas atende exclusivamente homens.

A “Fazenda da Esperança” é um local destinado ao tratamento e acolhimento de mulheres com problemas de dependência química. A instituição tem caráter filantrópico e sem fins lucrativos, contando incialmente com uma equipe de 20 voluntários. A presidente é Tânia Maria Terezan. Já existem oito mulheres acolhidas na “fazenda” de Sodrélia.

Segundo o tesoureiro da “Fazenda da Esperança”, Pedro Milton Pegorer, a instituição surgiu graças ao trabalho do frei Hans Stapel, de Guaratinguetá (SP), que há 32 anos iniciou um trabalho com dependentes químicos numa área rural. Deu tão certo que o modelo se espalhou pelo mundo. Hoje, há unidades na Itália, Alemanha ou México. No Brasil, existem mais de 90 “Fazendas da Esperança”.

Nos próximos dias, mais oito mulheres deverão chegar à instituição em Sodrélia. A capacidade média deverá ser de 25 internas.

O interessante é o modelo empregado para gerir a obra social. A construção, por exemplo, foi feita graças a recursos doados pela Conferência Episcopal Italiana, através de pedidos diretos do bispo de Ourinhos, dom Salvador Paruzzo. “Ele foi pessoalmente à Itália levar o projeto”, contou Pedro Milton Pegorer.

O terreno de 15 mil metros, nos fundos da Igreja católica de Sodrélia, foi doado pelos padres dominicanos de Santa Cruz do Rio Pardo.

A obra começou em maio do ano passado. São três imóveis, sendo duas casas para acomodações das pacientes. “É tudo de primeira, um espetáculo”, elogia Pegorer.

Liberdade

Uma das coordenadoras da unidade de Sodrélia é uma jovem que veio das Filipinas. Viciada em drogas, Jamaica conseguiu se recuperar numa das unidades existentes naquele país e há três anos veio ao Brasil para ajudar na implantação de outras unidades. Jamaica também é voluntária.

O sistema de internato das mulheres vítimas de dependência química é livre. “Ninguém fica presa e pode deixar o local quando quiser. No entanto, a fazenda tem uma equipe para assistir e convencer a paciente a continuar o tratamento”, contou Pegorer.

O alicerce de tudo é a fé cristã. “Tudo fica para trás quando a pessoa encontra Deus e entende a harmonia das obras divinas em sua vida. Esses são detalhes importantes para a recuperação, porque viver em um lugar bom e harmonioso colabora no recomeço de vida das jovens”, diz a presidente da “Fazenda da Esperança”, Tereza Maria Terezan.

Segundo Pegorer, o ideal é a paciente permanecer no mínimo um ano no local. Ele aponta o risco de recaída no vício, fato que é considerado normal neste tipo de tratamento.

De acordo com o tesoureiro, o índice de recaída é estimado em 30%. É por isso, por exemplo, que a “Fazenda” de Sodrélia vai atender preferencialmente mulheres de outras regiões. O objetivo é evitar a proximidade com o traficante, que geralmente fica ‘rodeando’ a vítima. “Além disso, é recomendável que a paciente permaneça afastada da família pelo menos nos três primeiros meses”, explicou.

Autossustentável

O sistema para manutenção da “Fazenda da Esperança” também é inovador. A entidade pretende ser autossustentável, fabricando doces e artesanatos para obter renda. As famílias das pacientes também podem colaborar, levando mensalmente uma espécie de “cesta básica” para oferecer a amigos.

Segundo Pegorer, a unidade de Sodrélia possui horta própria — totalmente orgânica, que já está em produção —, um local para criação de aves e um imóvel onde será implantada a fábrica de doces. Outras unidades produzem produtos diferentes, inclusive tipos de detergentes, e existe um intercâmbio entre elas.

Veja mais imagens da inauguração

(Fotos: Lucas Pereira)