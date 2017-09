Vice-governador não garante novo prédio da Etec em Santa Cruz

Márcio França disse que ainda há obstáculos

burocráticos antes de confirmar início da obra em 2018

O vice-governador Márcio França (PSB), atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, disse na tarde de sexta-feira, 15, em Santa Cruz do Rio Pardo, que vai “se empenhar” para iniciar a construção do novo prédio da Etec “Orlando Quagliato”, que há dois anos está sem sede própria e funciona em classes improvisadas de outras escolas. Entretanto, ele disse que a obra ainda depende de aprovação pela Assembleia Legislativa, o que prejudica a rapidez do projeto. “Vamos ver se conseguimos iniciar a construção no próximo ano”, disse.

Márcio França chegou na manhã de sexta-feira a Santa Cruz, num dia repleto de compromissos na região. Ele visitou a sede rural da Etec, onde foi recepcionado com um lanche por professores, dirigentes e autoridades. O vice-governador almoçou na residência do prefeito Otacílio Parras, onde descansou para continuar sua agenda.

França, que pertence ao mesmo partido do prefeito Otacílio Parras (PSB), deverá assumir o governo do Estado em abril do próximo ano, quando Geraldo Alckmin (PSDB) vai se afastar para disputar o Senado ou a presidência da República. O vice-governador é candidato declarado à sucessão de Alckmin, mas evitar falar em apoio do tucano.

Suas chances eleitorais, contudo, ainda vão depender de negociações internas no PSDB, que está dividido entre lançar Alckmin ou João Dória para presidente. No entanto, França assegurou que vai disputar o governo do Estado independente de qualquer apoio. “No cargo, eu só poderei disputar o governo”, disse, explicando que para qualquer outro haveria necessidade de desincompatibilização.

O vice apoia Geraldo Alckmin como candidato a presidente da República, cujo modelo de gestão em São Paulo, segundo ele, deve ser “experimentado” pelo Brasil.

No final da tarde, Márcio França participou de um evento político no salão da ACE (Associação Comercial Empresarial), onde recebeu políticos de toda a região, além dos deputados Ricardo Madalena (PR) e Walter Ihoshi (PSD). Foi lançado diversas vezes como candidato a governador de São Paulo nas eleições do próximo ano.

Etec sem confirmação

Durante a visita a Santa Cruz, Márcio França também visitou o terreno doado pelo município para a construção da futura sede da Etec. O vice-governador gostou da área. “É bem situada”, elogiou.

O problema, segundo ele, é conseguir iniciar a obra no próximo ano, pois há obstáculos burocráticos. “A prefeitura inseriu uma cláusula estabelecendo um tempo para iniciar a construção. Neste caso, é necessária a aprovação pela Assembleia Legislativa e esperamos que isto aconteça ainda neste ano”, disse. Só assim, segundo França, a construção do novo prédio pode começar em 2018.

O vice-governador disse que já pediu ao deputado santa-cruzense Ricardo Madalena (PR) para agilizar a tramitação do projeto na Assembleia paulista. “Precisamos acelerar a votação”, afirmou.

Restauro de prédio

antigo não será fácil

A secretaria estadual atualmente ocupada pelo vice-governador Márcio França tem um dos maiores orçamentos de São Paulo. Assim, esperava-se que, além dos esforços para a construção de um novo prédio para a Etec “Orlando Quagliato”, ele anunciasse a restauração da antiga sede da escola, que foi interditada por falta de condições estruturais. Desde então, a Etec funciona em classes improvisadas na escola estadual “Sinharinha Camarinha”.

O prédio a ser restaurado foi o primeiro grupo escolar de Santa Cruz do Rio Pardo. Construído em 1915, abrigou também a antiga Delegacia de Ensino e a própria Etec. Há dois anos, foi interditado porque havia risco do telhado desabar pelo excesso de goteiras.

No entanto, o imóvel é tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado, medida que não permite uma simples reforma. Outro problema, segundo o vice-governador Márcio França, é que o prédio foi transferido para a secretaria de Educação. “Vamos tentar arrumar algum recurso para o restauro. Quem sabe podemos usá-lo para outra coisa, por exemplo uma universidade pública, como a Univesp”, disse.