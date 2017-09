Aposentado faz campanha para mudar sentido da Simão Cabral

Rua ganhou mão dupla no atual governo,

mas moradores alertam para os riscos

O aposentado Vilmar Ferreira Dias, que mora há anos na rua Simão Cabral, está iniciando uma campanha para que o sentido de direção da via pública volte a ser mão única. Segundo ele, o trecho nas imediações da sede da CPFL “Santa Cruz” tem tráfego intenso e oferece riscos para os moradores, especialmente crianças e idosos.

“No final da tarde, a coisa fica insuportável. Outro dia, não aconteceu uma tragédia por pura sorte. Duas crianças estavam brincando e uma delas invadiu um canto da rua. Só não foi atropelada porque o motorista conseguiu desviar”, disse. “Mas já houve casos de motos invadindo calçadas para evitar acidentes”, contou.

Vilmar passou os últimos dias com uma prancheta na mão recolhendo assinaturas para encaminhar um abaixo-assinado para tentar sensibilizar autoridades. “Não penso em entregar este documento na prefeitura, pois foi este governo quem mudou o sentido da rua. Creio que no Fórum ou Ministério Público alguém vai ouvir o povo”, afirmou. Segundo ele, o atual prefeito, Otacílio Parras Assis, garantiu há alguns anos que não mudaria a direção da rua. “Mas em seguida ele mudou”, contou.

Vilmar alerta que o trecho da rua Simão Cabral perto da CPFL é local de passagem de centenas de estudantes, a maioria crianças. “Temos nas proximidades as escolas Sinharinha Camarinha, Leônidas do Amaral Vieira, Colégio Objetivo, Oapec, Etec e Passo a Passo. É um perigo”, explicou.

O aposentado lembra que no governo anterior apenas um trecho da Simão Cabral era mão única. “Acho que um técnico poderia fazer um estudo do trânsito nesta região. Mas este trecho perto da CPFL precisa ser mão única”, disse.

Vilmar também reclamou que não há fiscalização de algumas obras no bairro. A própria CPFL, segundo ele, está construindo um estacionamento irregular. “Eles mudaram a calçada e fizeram rampa. Só vi fiscais quando a construção já estava terminando”, disse.