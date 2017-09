Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 17/09/2017

Caráter não

se põe na mesa

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Das carência humanas, a falta de caráter é, de longe, a menos lamentada pelo portador. Já vi gente reclamar de quase tudo na vida: falta de oportunidade, falta de emprego, falta de dinheiro… Mas até hoje nunca vi alguém dizer que gostaria de ter nascido com mais caráter.

Algumas dessas categorias se agrupam para ganhar força na sociedade. Você já deve ter ouvido falar em sem terra, sem teto, sem filhos, sem carro… Mas um movimento dos sem caráter ainda está fora de cogitação. A breve história dos transplantes de órgãos, já rica em episódios e avanços, confirma a minha impressão. O que no começo era uma simples questão de precisão vem ganhando status moral.

Um motorista dirigia seu veículo com o braço de fora na Avenida Dr. Arnaldo. Veio um ônibus e arrancou-lhe o braço. O motorista não teve dúvida: apanhou o próprio braço com a outra mão e correu a pé para o Hospital das Clínicas, ali em frente. Sendo prontamente atendido, teve o membro recolocado no devido lugar. Existem diversos registros de maridos surpreendidos dormindo que acordaram castrados. Com um pouco de sorte, quase todos tiveram sua “dignidade” de volta. Bem, essa é a pré-história dos transplantes.

Mas quando pipocaram os primeiros transplantes de coração há pouco mais de meio século, essa mágica cirurgia deixou de ser apenas um exercício de corte e costura. O transplante de rosto realizado recentemente e o transplante de cabeça, anunciado pelos italianos ainda para essa década, além de jogar gasolina na fogueira onde ardem a ética e a moral, são uma prova do infinito desejo de se manter vivo (a qualquer preço) ou continuar vivendo, só que “melhorado”. O cirurgião Ivo Pitangui fez fortuna e virou celebridade mundial graças a esse desejo – dos outros, já que ele mesmo nunca se submeteu a uma cirurgia plástica.

O que este artigo enseja não é perguntar onde isso vai dar? Vou resistir à tentação de descrever aqui uma futura “feira do rolo”, um escambo de órgãos em praça pública. Seria como perguntar por que fomos à Lua antes de tratar os nossos esgotos domésticos. O que eu me pergunto hoje é: por que ninguém reclama ou dá pela sua falta de caráter? Caráter, vá lá, não se põe na mesa; não aparece nas fotos e nem no espelho; não se pega, não se pesa e nem se mede com uma trena. É imaterial, sim, como o sono, o tempo, como a falta de sorte que tanta gente reclama. E por ser imaterial, o caráter não se desenvolve como os músculos numa academia de ginástica, nem em laboratório ou estufa hidropônica.

Por enquanto, caráter ainda não é caso para transplante. No futuro, quem sabe? Sim, no futuro, porque no presente ainda nem temos uma ideia melhor para encerrar o desfile da independência do que juntar um bando de motoqueiros.