Coluna “Dicas” – Edição de 17/09/2017

Aposta

O grupo político ligado ao prefeito Otacílio Parras (PSB), apesar do discurso, não aposta na viabilidade eleitoral do vice-governador Márcio França (PSB) na disputa para o governo de São Paulo no próximo ano. No máximo, acredita que Márcio terá um peso razoável nas negociações do segundo turno. Apesar disso, o grupo faz fortes afagos porque sabe que França será governador a partir de abril, quando Geraldo Alckmin (PSDB) vai renunciar ao cargo para disputar a presidência ou o Senado.

Possibilidade

Anteontem, em Santa Cruz, Márcio França disse que só poderá disputar o governo do Estado, uma vez que vai assumir o cargo em 2018. Ele aposta suas fichas na possibilidade do PSDB não lançar candidato a governador, mas o problema é a não impossível composição entre Alckmin e João Dória, os dois tucanos que lutam pela candidatura do partido a presidência. Num eventual acordo, Dória poderia ser o candidato a governador.

Bateu o martelo

O prefeito Otacílio Parras (PSB) gosta de definir ações antecipadamente. Quando anunciou que seria candidato a reeleição, ainda em 2015, ele fechou a questão do vice, garantindo Benedito Batista (PT) na chapa. Agora, mesmo sem anúncio oficial, o prefeito já definiu seu candidato à sucessão. É o vereador Luciano Severo (PRB) e ponto final. Falta apenas combinar com o restante dos companheiros…

Debandada

A manutenção do PSDB sob o comando do ex-prefeito Adilson Mira tem feito estragos consideráveis no ninho tucano. Não bastasse a eleição de um único vereador, o partido pode enfrentar uma debandada geral. O ex-vereador Luiz Vanderlei Freire de Souza, o “Baiano”, anunciou que deve procurar outros ares. O destino pode ser o PR de Ricardo Madalena.

Contradição

Pela terceira vez em alguns meses, a Difusora abriu seus microfones na semana passada para que Adilson Mira atacasse este jornal. O ex-prefeito — que frequentemente é ouvido pelo DEBATE sobre suas condenações — elogiou o que chamou de “jornalismo sério” da emissora. De tão séria, a Difusora, claro, nem pensa em dar direito de resposta à direção do jornal.

Lá e cá

Anteontem, ao discursar na recepção ao vice-governador Márcio França, no salão da ACE, o prefeito Otacílio Parras (PSB) disse que o Estado não atende adequadamente os municípios. Um vereador presente não se conteve: “É mais ou menos o que ele faz com muitos parlamentares”.

Movimentação política

Na segunda-feira, 11, vereadores da bancada de Otacílio Parras se reuniram no gabinete do vereador Paulo Pinhata logo após a sessão da Câmara. A curta reunião foi comandada pelo ex-secretário Célio Guimarães que, dizem, já não faz parte do governo.

“Coisas de Política”

Sepultamento indireto

Aquele político, após duas andanças percorrendo o “eleitorado”, chega a sua residência já no final da tarde.

De longe, avista seu filho caçula no jardim defronte à casa.

Ao aproximar-se, nota o menino completamente esbaforido, empenhado em cavar um enorme buraco num canteiro de flores.

Espantado, pergunta ao pequeno menino o que ele estava pretendendo com aquele buraco.

— É para enterrar meu peixinho vermelho, que morreu.

— Nossa! — diz o político. Mas você não acha que este buraco já está grande demais para um peixe tão pequeno?

— Bem, pai. É que, na verdade, ele está morto na barriga do gato!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)