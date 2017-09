‘CPI das horas extras’ já é esquecida pelos vereadores

Bancada governista e prefeito Otacílio Parras

defenderam criação de CPI, mas já mudaram de opinião

A denúncia de que funcionários da direção contábil da Codesan — empresa de economia mista pertencente ao município — eram beneficiados com horas extras fictícias, feita em junho deste ano, parece ganhar o esquecimento. A informação partiu da própria presidência da Codesan e o alvo era a administração anterior da empresa. Com a morte do ex-presidente José Éder Pereira, no mês passado, o governo resolveu “abafar” o caso.

Foi o próprio presidente atual da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, quem distribuiu à imprensa documentos sobre o suposto escândalo, inclusive cópias de holerites de funcionários. Na época, vereadores e até o prefeito Otacílio Parras (PSB) defenderam a criação de uma CPI na Câmara para investigar a denúncia.

O vereador Paulo Pinhata (PMDB) requereu todos os documentos sobre o assunto, que já foram entregues pela Codesan há várias semanas.

O esquema envolve o pagamento de horas extras que nunca foram trabalhadas, como uma forma de aumentar salários mensais de funcionários. Em governos anteriores, já houve caso semelhante para trabalhadores da Codesan no setor de construção civil, cujas horas extras anotadas e não trabalhadas compensavam o não pagamento do piso salarial. No entanto, os funcionários ingressaram com ações na Justiça do Trabalho e conseguiram indenizações que, juntas, somaram mais de R$ 1 milhão.

Há meses, descobriu-se que um esquema semelhante beneficiou funcionários do escritório da Codesan. As horas extras eram contabilizadas aos sábados, domingos e feriados, quando o setor de administração da empresa não funciona.

Recuo

Com a morte no mês passado do ex-presidente da Codesan, José Éder Pereira, a atual administração parece não ter mais interesse na instalação de uma CPI. Recentemente, em entrevista ao radialista Diego Singolani, da 104 FM, o vereador Paulo Pinhata (PMDB) disse que a remessa dos documentos ao Ministério Público já seria suficiente para a investigação do caso.

O problema é que a suposta irregularidade também atinge o governo de Otacílio Parras. Afinal, pela documentação apresentada, as horas extras também foram pagas durante o ano de 2013, quando Otacílio já era o prefeito. Na época, o presidente da Codesan era Eduardo Blumer, desafeto do atual dirigente, Cláudio Gimenez.

De acordo com a denúncia, o esquema “inflava” os salários de alguns funcionários em até 50%. As horas extras lançadas mensalmente eram sempre no máximo permitido pela legislação trabalhista. A justificativa para os horários a mais, segundo consta em relatórios internos da empresa, era “digitação de contratos” ou “lançamento de ordens de serviço”.

Setores da oposição estranham o novo posicionamento do governo, que não tem mais interesse numa eventual CPI. O vereador Murilo Sala (SD), por exemplo, contou que teve dificuldades no acesso aos documentos encaminhados pela Codesan à Câmara. “Pedi vistas, mas demoraram para dar a autorização. Diziam que estavam numerando os documentos”, afirmou. Ele reclamou diretamente ao presidente da Câmara, Marcos “Cantor” Valantieri (PR).

Murilo defende uma CPI, lembrando que o próprio prefeito defendeu uma investigação no legislativo. “Além disso, o presidente da Codesan, em entrevistas a emissoras de rádio, também era favorável a uma CPI, assim como vereadores da base de governo. Independente de qualquer coisa, acredito que a Câmara de investigar este caso”, disse.

O vereador disse que ainda está analisando os documentos para verificar se realmente existem as irregularidades apontadas. Segundo ele, há indícios de que o caso pode, inclusive, envolver a atual diretoria da Codesan.