Desafio do Rotary é renovar os clubes, diz governador

Dirigente rotário esteve em visita oficial a Santa Cruz na terça-feira

O governador do Distrito 4620 do Rotary Club visitou Santa Cruz do Rio Pardo na última terça-feira, 12, onde foi recepcionado por rotarianos e autoridades. José Carlos Francisco, conhecido por “Mingo”, é de Sorocaba e foi recepcionado na parte da manhã pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) em seu gabinete. Na ocasião, ele recebeu cópia de um decreto que considerou o dirigente e sua mulher, Eliana Santarém Francisco, “hóspedes oficiais do município”.

À tarde, na Câmara Municipal, “Mingo” foi recepcionado por vereadores e concedeu entrevista à imprensa. Segundo ele, o clube de serviços está num processo de renovação. “Na verdade, o Rotary está envelhecendo e precisamos tirar o estigma de que a instituição é apenas para velhos”, disse. Ele citou que em Santa Cruz o próximo presidente tem pouco mais de 20 anos.

Outro desafio do Rotary, segundo o governador, é aumentar a participação da mulher. “Hoje, 22% do quadro associativo no mundo todo é composto de mulheres. Então, a renovação também significa atrair mais mulheres”, disse. Segundo ele, “a mistura” é fundamental para agilizar o trabalho dos rotarianos. “Todos nós sabemos que a mulher trabalha mais do que os homens”, brincou.

“Mingo” também lembrou que o desenvolvimento da informática e as redes sociais melhoraram não apenas o diálogo entre os rotarianos, mas a agilidade das atividades do clube. “Antigamente, a comunicação era feita por carta. Hoje, após uma reunião, eu já sei toda a movimentação do clube praticamente online”, explicou.

O governador também anunciou que está em fase de implantação, ainda em caráter experimental, o “Rota Kids”, que terá a participação de crianças.

O futuro governador distrital 2019-2020, Alziro Khune de Oliveira, o “Zilinho” — atual presidente do clube de Santa Cruz do Rio Pardo —, destacou o trabalho mundial pela erradicação da poliomielite. “Há nove casos no mundo, três no Afeganistão e seis no Paquistão. Havia notícias de ressurgimento de casos na Nigéria, mas já foram extintos. Na década de 1980 havia 350 mil casos e o Rotary teve uma participação fundamental nesta campanha”, afirmou.

O governador José Carlos também anunciou que o Rotary vai lançar uma campanha a favor da alfabetização mundial, além de outra sobre os perigos da hepatite.