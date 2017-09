Empresário usa vidro para uma nova ‘liga’ no cimento

Preocupado com o Meio Ambiente, construtor descobre

vantagens na adição de vidro triturado ao cimento

O construtor Evandro Estevão Soares, 45, encontrou uma alternativa para usar retalhos de vidro que são descartados por vidraçarias. Este tipo de resíduo é de difícil descarte e as empresas costumam ter alto custo para levar o material até depósitos especializados. Evandro, porém, possui uma empresa que fabrica placas e pilares de cimento e está usando o vidro triturado na confecção da massa. O resultado surpreendeu.

O empresário sempre se preocupou com o Meio Ambiente. Ele, inclusive, possui em sua residência um equipamento para a compostagem do lixo orgânico. O resultado é a fabricação de adubo que o construtor alimenta várias plantas em canteiros construídos com material reciclável.

Esta consciência do construtor também se voltou para o vidro, já que este tipo de material demora pelo menos um milhão de anos para se decompor na natureza. Em casos de grande variação atmosférica, mesmo assim o período de decomposição mínima do vidro é 4 mil anos.

“Eu já tinha visto algo semelhante em Presidente Prudente, mas a porcentagem de mistura era um pouco menor”, explicou. Fez testes e viu que o cimento tinha uma “liga” satisfatória.

Com a experiência, Evandro passou a ser procurado por vidraçarias de Santa Cruz do Rio Pardo, que agora têm um local para o descarte do vidro. No pátio de sua empresa, Evandro instalou uma máquina rudimentar que tritura o vidro para ser misturado ao cimento.

A máquina, por sinal, foi ele mesmo quem construiu, adaptando um triturador de milho. Trocou algumas peças para “aguentar” a densidade do vidro. “Funciona perfeitamente”, garante.

Antes, na época das experiências, não era fácil. “Eu triturava na marreta mesmo”, conta.

Nas últimas semanas, Evandro está testando placas de cimento com índice maior de vidro. O produto serve para revestir blocos pré-fabricados ou até pisos, com 30% de vidro triturado. “Ainda está em testes, mas a durabilidade é muito forte”, conta.

Ele até se arriscou a misturar vidro triturado de várias cores, para adaptar em pisos. Claro que depois o produto é lixado e o resultado é um chão forte e colorido. “São garrafas que a gente encontra nas ruas, de várias cores e tipos. Tudo isso é reutilizado”, disse.

Segundo Evandro, o sistema é politicamente correto e não agride o Meio Ambiente. Além da utilização do vidro, cujo descarte é difícil, diminui a quantidade de areia na massa de cimento. “É muito vantajoso e o vidro tem custo zero”, lembra. “E a massa fica mais macia e estável, com mais facilidade para o profissional trabalhar”, emenda.

A mistura de vidro no cimento já é estudada em universidades e empresas que fabricam produtos para construção.

* Colaborou Toko Degaspari