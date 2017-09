Família perde tudo em incêndio; cidade inicia campanha para doações

Desesperado, pai de bebê invadiu casa em chamas

para salvar criança; ele teve queimaduras nas mãos

Um incêndio destruiu uma residência de madeira no bairro Nabig Queiroz na manhã de ontem, 16. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores desesperados a partir das 8h30. A casa na rua Francisco de Abreu Sodré estava sendo consumida pelo fogo.

A família estava na casa do vizinho quando o incêndio começou. O problema é que um bebê de cinco meses se encontrava no quarto do casal, dormindo em um berço.

Antes da chegada dos bombeiros, o pai da criança, o trabalhador rural Alex Batista, 36, teve um ato heróico e desesperador. Ele enfrentou as chamas e invadiu a casa. Como o fogo já estava alto e consumia todas as dependências do imóvel, Alex precisou arrombar uma das paredes da casa de madeira para salvar a filha.

O trabalhador rural teve ferimentos leves, inclusive queimaduras nas mãos. Ele foi atendido pela ambulância do Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Com curativos, foi liberado horas depois.

Segundo apurou o Corpo de Bombeiros, o fogo foi provocado por um curto-circuito no banheiro, provavelmente no chuveiro. A casa inteira foi destruída e a família perdeu todos os pertencentes, inclusive móveis, roupas e alimentos. Até algumas peças que estavam no varal foram queimadas.

Os soldados do Corpo de Bombeiros ainda tiveram muito trabalho para realizar o rescaldo das chamas. O local foi isolado pela Polícia Militar e passou por perícia da Polícia Científica.

A família — Alex, a mulher e cinco filhos — foram acomodados em casas de vizinhos. A expectativa é que eles recebam assistência do município. Amigos da família estão promovendo uma campanha para doação de gêneros alimentícios, roupas e até móveis. Os donativos podem ser entregues através do telefone (14) 99876-6158.