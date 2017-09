Homem é preso por injúria racial

Incidente aconteceu no supermercado Avenida

Um idoso de 65 anos foi preso após ofender uma família muçulmana em Santa Cruz do Rio Pardo. O caso aconteceu na noite de segunda-feira, 11, no interior do supermercado Avenida. A mulher estrangeira estava com o rosto coberto por um véu, na companhia do marido e do filho.

Segundo informações, o idoso — que é engenheiro — estava na fila prefencial, quando os estrangeiros se aproximaram. O homem teria dito, de forma ríspida, que aquele caixa era exclusivo para idosos. A família se afastou, mas o homem teria proferido ofensas, chamando os estrangeiros de “muçulmanos vagabundos”.

O homem de origem libanesa discutiu com o idoso e a confusão foi contida por funcionários do supermercado.

No entanto, no estacionamento, a confusão continuou. Segundo um dos seguranças do estabelecimento, o engenheiro tentou jogar seu carro — um Volkswagen Fusca — em cima do libanes. O idoso foi imobilizado até a chegada da polícia.

O aposentado, cujo nome não foi revelado, foi preso em flagrante e levado para a cadeia pública de São Pedro do Turvo. No dia seguinte, pagou uma fiança de R$ 1 mil e vai responder ao processo por injúria em liberdade.