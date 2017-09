Juiz que determinou a prisão de estuprador foi titular em S. Cruz

Rodrigo Marzola Colombini, que prendeu suspeito,

já foi titular na comarca de Santa Cruz do Rio Pardo

A polêmica em torno do suspeito de estuprar uma mulher num ônibus em São Paulo, que foi preso e imediatamente libertado por decisão judicial, teve no final um mandado de prisão expedido pelo juiz Rodrigo Marzola Colombini. Ele determinou que Diego Ferreira de Novais, 27, deve permanecer na prisão por tempo indeterminado.

O caso aconteceu no final do mês passado, quando o suspeito foi detido após ejacular em uma mulher dentro de um ônibus em plena avenida Paulista, na capital. Além da vítima, vários passageiros relataram a violência. Diego foi detido e encaminhado à polícia. Entretanto, foi libertado horas depois por decisão de um juiz, que entendeu o caso como “importunação ofensiva”. De acordo com a decisão, o ato de ejacular no pescoço da vítima não teria sido violento e nem ameaçador. O promotor público nem pediu a prisão preventiva.

Solto graças à decisão, Diego agrediu jornalistas que o aguardavam na porta do fórum. Pois ele voltou às ruas e novamente cometeu abuso sexual, exatamente dentro de um ônibus. Desta vez, atacou uma mulher quando o coletivo passava pela região da Brigadeiro Luiz Antônio.

Preso novamente, ele foi levado à presença do juiz Rodrigo Marzola Colombini, que determinou a prisão preventiva do suspeito. Ao contrário do primeiro caso, o promotor Luiz Felipe Tegon Cerqueira César solicitou a prisão do acusado.

No despacho durante a audiência de custódia, o juiz Colombini afirmou que “não obstante tenha sido beneficiado com recente relaxamento de prisão em flagrante em caso similar, isto não foi empecilho para constranger outra vítima. Conceder-se a liberdade provisória ao indiciado nesse momento seria temerário”.

Em Santa Cruz

Rodrigo Marzola Colombini já atuou em Santa Cruz do Rio Pardo, onde foi titular da 1ª Vara de Justiça no final da década de 1990. Ele substituiu o juiz Osny Bueno de Camargo, que se aposentou precocemente do Judiciário para se especializar como advogado criminalista.

Colombini, segundo pessoas que o conheceram durante sua passagem por Santa Cruz, tinha um estilo próprio. Humilde, tratou de cortar as taças de cristal com que Osny gostava de ser servido pelos servidores nas audiências. O novo juiz não se importava em beber água diretamente na garrafa plástica.

Funcionários que preferem não se identificar contam que Colombini também era amigo de todos. Certa vez, o outro juiz da comarca proibiu o acompanhamento de jogos da Copa do Mundo realizados durante o dia. Como os magistrados ficam no andar superior do Fórum, pelo menos num dos cartórios um pequeno aparelho de TV foi colocado na parte de baixo do balcão.

De repente, sem que os funcionários percebessem, o juiz Colombini apareceu na porta, para temor de todos os cartorários. Mas ele queria, na verdade, dar uma “espiadinha” no jogo.