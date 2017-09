Sabesp quer trocar as motos por novo veículo

Unidade de Santa Cruz já está usando um curioso triciclo

O “Motocar” já chama a atenção nas ruas de Santa Cruz do Rio Pardo. Parece aquelas motonetas que são comuns nas ruas de alguns países, especialmente China e Índia. Entretanto, é fabricado no Brasil. Trata-se de um veículo de três rodas que passou a integrar a frota da Sabesp em todo o Estado. Feito a partir de uma motocicleta, inclusive possui até guidão ao invés de direção. No entanto, tem parabrisa, cinto de segurança, marcha a ré e uma ampla caçamba para transportar até 300 quilos.

O funcionário da Sabesp Tarcisio Aparecido Claudino está dirigindo o “motocar” há duas semanas. “É muito prático e eu só tenho a agradecer, pois tenho problemas de coluna”, disse.

Apesar de aberto nas laterais, o triciclo pode trafegar no perímetro urbano de rodovias. Ainda há dúvidas sobre algumas regras, como o uso do capacete nestes trechos de rodovias. “Dizem que não precisa, pois o motocar tem cinto de segurança. Aliás, eu já parei para conversar com policiais e ninguém me falou nada”, contou.

Segundo Tarcísio, a Sabesp está pretendendo “aposentar” as motocicletas devido ao risco de acidentes. “Não tenho certeza, mas parece que vão vender quase todas que ainda estão na frota”, contou. As três motos que eram usadas para pequenos serviços pela Sabesp de Santa Cruz do Rio Pardo já estão “encostadas” no pátio.

O “motocar” é exclusivo para pequenos serviços e transporte de peças. O veículo possui 250 cavalos de potência, mas não ultrapassa a 60 quilômetros por hora. “Digamos que não é tão confortável, mas é útil”, garante Tarcísio.

* Colaborou Toko Degaspari