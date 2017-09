Coluna de João Zanata Neto – Edição de 17/09/2017

Um minuto

João Zanata Neto *

Um minuto para a guerra porque ela é exterminadora. Rendo-me aos infortúnios. Despojo-me das minhas covardias. O ódio é mortal. As flores sucumbem nos campos. Um dia soturno desponta no horizonte. Os pássaros alquebrados fogem dos ribombos. A histeria emana insana e extasiante do meu ser. Marchamos indiferentes sobre os nossos irmãos caídos. Sou criança e celebro a mortandade. Danço com as armas em punho. Liberto-me de todas as culpas. E o tempo para. A esperança entregou-me o velho mundo. A glória purificou-me. Sou tão insensato. E fomos, um a um, derribados para o inferno.

Um minuto para a reflexão anseia por uma razão, mas a dúvida pede uma escolha. O pensamento pode ser em vão quando não encontra uma razão. A dúvida permanece enquanto a incerteza persistir. Uma dúvida persegue duas razões. Uma decisão satisfaz uma escolha. Ao escolher a utopia, satisfaço a ilusão. Ao escolher a realidade, satisfaço a verdade. A utopia dura enquanto perdurar a ilusão. A realidade persiste enquanto a verdade não perecer. Esta é a lógica das aparências.

Um minuto para a paz porque ela é possível. Rendo-me à boa temperança. Despojo-me das minhas armas. O amor é imortal. As flores radiantes ressurgem nos campos. Um dia ensolarado desponta no horizonte. Os pássaros voam em jubilo. Uma alegria emana sincera e contagiante do meu ser. Caminho de mãos dadas com meus irmãos. Sou criança e celebro a amizade. Danço com as mãos erguidas para o céu. Liberto-me de todas as ilusões. E o tempo para. A esperança entregou-me a nova era. A virtude purificou-me. Sou tão leve. E fomos, um a um, arrebatados para o paraíso celestial.

Um minuto é como uma eternidade que passa voando quando estou embriagado pela ilusão. E a eternidade oferece-me um minuto de cada vez, mas onde estou que não percebo? Os olhos que olham e não contemplam não enxergam que as rosas são temporárias, mas os espinhos são duradouros. As rosas temporárias são para o espírito eterno. Os espinhos duradouros são para o corpo temporário. Esta é a lógica da existência.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.