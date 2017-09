O mistério do motoboy

Sueli Feitosa também teria sido

ameaçada pelo enigmático motoboy

Logo depois que a ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa apresentou à imprensa o que seu advogado chamou de “colaboração pública”, uma espécie de “delação” onde citou outros supostos envolvidos no caso de desvio de dinheiro público, surgiu a expectativa de que um motoboy mencionado por ela poderia se apresentar. A história, porém, é mais completa, indicando que o suposto motoqueiro também era conivente com o desvio financeiro que desfalcou a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo em estimados R$ 7 milhões ao longo de 16 anos.

O desfalque nos cofres públicos foi descoberto no final do ano passado, quando uma funcionária alertou seus superiores sobre uma operação irregular da ex-tesoureira. Sueli fora autorizada a realizar a folha de pagamento antecipadamente, na véspera do Natal, mas não havia dinheiro em caixa. Na verdade, extratos falsos indicavam outros valores. Então, ela tentou transferir mais de R$ 1 milhão de uma conta onde estavam depositados recursos para obras de energia elétrica, o que é irregular.

Descoberta, Sueli Feitosa fugiu e só foi presa em fevereiro. Em maio, resolveu contar tudo numa espécie de “delação” não oficial.

Segundo o documento de 11 páginas assinado em maio deste ano, quando Sueli ainda estava presa na penitenciária de Pirajuí-SP, um motoboy frequentemente retirava envelopes com dinheiro em nome de Cláudio Gimenez, atual presidente da Codesan. Após a divulgação desta informação, o próprio delegado de polícia, Renato Mardegan, disse a uma emissora de rádio que, caso o fato fosse verídico, era possível o que o motoboy fosse inocente, uma vez que provavelmente ele sequer tinha conhecimento do conteúdo dos envelopes.

O sujeito, porém, nunca apareceu.

O motoboy surgiu quando Sueli resolveu contar toda a história do desfalque milionário num documento que seu advogado, Luiz Henrique Mitsunaga, entregou à imprensa numa entrevista coletiva realizada em Bauru. Ela narrou que o desvio começou no início do governo de Adilson Mira, que era considerado “chefe” pelo ex-secretário Ricardo Moral. Este, por sua vez, de acordo com a versão de Sueli Feitosa, ameaçou Sueli e solicitou que ela começasse a retirar valores do caixa da prefeitura. “Neste momento, reconheço que tomei a pior decisão de minha vida”, escreveu Sueli, ao admitir que concordou com o pedido de Moral. Tempos depois, ainda de acordo com a história, a própria Sueli pediu “permissão” para também fazer saques pessoais.

Quando Otacílio Parras assumiu o governo, Sueli diz que continuou fazendo saques para Ricardo Moral, que não tinha mais cargo na administração. Quando resolveu parar, a ex-tesoureira diz que sofreu uma nova ameaça, desta vez de Cláudio Gimenez, atual presidente da Codesan e que já ocupou cargos de secretário no governo de Otacílio. Gimenez é considerado hoje o “homem forte” da administração.

Segundo o relato de Sueli, Gimenez lhe telefonou, disse que descobrira todo o esquema e que também queria dinheiro. A instrução era de que a ex-tesoureira receberia periodicamente a visita de um motoboy, a quem deveria entregar envelopes com dinheiro.

Sueli Feitosa diz que realizou os saques criminosos e entregou envelopes até outubro do ano passado, dois meses antes do escândalo ser descoberto.

Restou, então, a possibilidade da polícia descobrir a identidade do motoboy, que durante todo o período era o mesmo homem. Ele recebia, em nome de Cláudio Gimenez — que ameaçava entregá-la como responsável pelo crime à polícia —, quantias que variavam de R$ 5 mil a R$ 10 mil.

Agressivo

No entanto, segundo apurou a reportagem, Sueli Feitosa contou a pessoas próximas informações que provavelmente a polícia desconhece. O motoboy, na verdade, também ameaçava Sueli, inclusive com xingamentos de baixo calão.

O fato, se verdadeiro, explica porque o tal motoqueiro até hoje não apareceu. Ele certamente também faria parte do esquema criminoso já no governo de Otacílio Parras Assis.

As informações colhidas pela imprensa desde que o caso veio à tona mostram algumas peças se encaixando. Sueli, por exemplo, mesmo na época em que estava foragida, revelou a parentes que temia por sua vida, citando três homens como ameaçadores. Um deles pode ser o enigmático motoboy.

Investigações

Com o sigilo total decretado pela Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo, o inquérito que apura o desvio milionário de dinheiro público continua ouvindo testemunhas. As informações à imprensa, entretanto, são cada vez mais difíceis.

Na semana passada, há relatos de que a Polícia Civil ouviu um dos diretores da Micromap, empresa de informática que detém os direitos dos softwares utilizados pela prefeitura na contabilidade do dinheiro público.

A Micromap, por sinal, também foi citada por Sueli Feitosa em sua “delação pública” apresentada à imprensa em maio. Segundo ela, haveria irregularidades nos contratos da atual administração com inúmeras empresas, entre as quais a Micromap.

Sueli também disse que um funcionário da empresa de informática realizava, de forma “recorrente”, alguns “ajustes na contabilidade” sob a supervisão do ex-diretor de contabilidade Emerson Diniz. Segundo a ex-tesoureira, eles alegavam que os “ajustes” não permitiram, por exemplo, diferenças no caixa por conta dos inúmeros lançamentos contábeis.

Emerson respondeu a processo de sindicância interna na prefeitura, mas por outro motivo. Ele teria cedido sua senha pessoal para que Sueli Feitosa tentasse transferir R$ 1 milhão no final do ano passado, a fim de realizar a folha de pagamento de dezembro de 2016. Recebeu a pena de suspensão do cargo por 30 dias, mas está recorrendo.