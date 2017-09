Cartas – Edição de 17/09/2017

‘Domingo, pede cachimbo’

Também para os santacruzenses cultos e preocupados com o andar do andor, também pede DEBATE. Domingo é dia de descansar, de fumar um bom cachimbo e “ler um bom jornal”. Até um bom livro, para os que são iniciados na arte da leitura. Usualmente, dizia-se “domingo pé de cachimbo”, como se cachimbo desse em pé. Para os que não sabiam, não é pé de cachimbo, mas sim “pede”, do verbo pedir.

Pede cachimbo, pede uma boa comida, pede uma boa leitura e isso se faz num jornal “saco roxo” que, há 40 anos, luta contra o incerto.

Já nasceu “Furinho”, brigando com a política “vermelha” do Joaquim. Chegou o pai do DEBATE a ser impresso em mimeografo a álcool, passou por brigas históricas de desavenças políticas partidárias.

Mas chegou aqui. São 40 anos de lutas, teimosias, galo guerreiro, sem abaixar a crista. Hoje, por razões econômicas e técnicas é impresso em Bauru. Só de assinantes, são mais de 4.000 exemplares e mais de 2.000 nos pontos de vendas locais e nas cidades vizinhas. O meu é pioneiro, pego-o às 3 horas da manhã, logo que chega de Bauru. Depois, é distribuído nos pontos de venda e mandado para as cidades vizinhas.

Orgulho-me de sempre, semanalmente, contribuir com a grandeza do jornal, no “Caderno D”, seção “Cartas”, onde assino como Eduardo Tasha Rios, e dos artigos tratados nesta Jóia da Sorocabana, que é compartilhado com centenas de assinantes que o recebem via postal, nas diferentes cidades e regiões dos vários estados brasileiros.

Há mais de 10 anos, Sérgio me incentivou, como fez com o primo José Ricardo, a escrever no jornal. Assim, mantenho a tradição dos Rios, de contribuir com a grandeza do DEBATE. Toda semana, são novidades polêmicas e atuais, que desfilam pelas páginas dos dois cadernos do jornal.

Criou você, Sérgio, um novo estilo de “justiça” às classes menos favorecidas. Muitos deles nem te conhecem e nem sabem como fazer o que diz o adágio popular, que é comum de se escutar: “Vou ligar no DEBATE”. Constitui-se uma nova esperança de um povo sofrido.

Espero, Sérgio, que os 40 anos tenham multiplicadores de existência. Eu não estarei aqui nos próximos, mas, por pelo menos mais vinte, pretendo estar escrevendo ou ao menos lendo o DEBATE.

Parabéns pelos 40 anos. Para quem, por força familiar, estava destinado à Engenharia, não a desmereceu: virou engenheiro da notícia e da palavra escrita.

Marcou época sua passagem pelo programa do Jô Soares que, naquela data, também contava com a presença do escritor Mario Prata e foi oportuna a pergunta sobre onde ficava Santa Cruz do Rio Pardo. Deu fresta para que tanto o Jô, Mario Prata e você fizessem propaganda da localização da nossa “Joia da Sorocabana”.

E agora, Sérgio, presenteie seus leitores, contando qual o conteúdo da caneca do Jô…

Fica aqui o pedido de um colaborador. Publique numa página todas aquelas fotos de personalidades que estão nos quadros da redação do jornal.

Que sirva como estímulo para os que vierem na sucessão, sem copiarem nem plagiarem o DEBATE. Cada jornal tem, ou ao menos deveria ter, seu estilo próprio. Iniciei o artigo comentando sobre Mário Prata e queria encerrá-lo novamente citando “MAS SERÁ O BENEDITO? ”, do mesmo autor. Sem mais para o momento, dato e raso os escritos de Taliany Carvalho.

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

40 anos de lutas

Se não é tarefa fácil fazer jornalismo neste país, imagina manter uma publicação por 40 anos numa cidade como Santa Cruz do Rio Pardo. Ao longo destes anos, o DEBATE enfrentou esse patriarcado que domina a política. Atualmente, os brasileiros estão tendo uma visão mais transparente de seu sistema partidário e dos demais poderes da República (Ministério Público, Judiciário, Legislativo e Executivo). Está assustado, tenho certeza.

Não resta dúvida que exercer a prática do jornalismo no interior ainda é tarefa inglória. A sociedade não está acostumada com ideais democráticos. Nesta longa jornada, este semanário escancarou o populismo inconsequente dos políticos da terra. Muitos deles chegam ao Executivo sem a mínima condição de gerenciar suas próprias finanças, só preocupados com seus egos. E não se curvar a esses “mini déspotas” custa caro.

O DEBATE conseguiu nessas quatro décadas manter uma linha editorial coerente, defender a sociedade desses desmandos e até enfrentar autoridades. É uma caminhada de desafios, provocada também pela modernidade, com o advento da internet e de outras plataformas digitais. Mas o ideal do jornalismo continuará o mesmo e isso o jornal tem de sobra para manter e conquistar seus milhares de leitores na cidade e na região.

— Aurélio Alonso, editor regional do “Jornal da Cidade” (Bauru-SP)

Ficaram as digitais

A Operação Lava-Jato atingiu uma dimensão tão grande que o brasileiro comum, como eu, não sabe mais separar quais são as suas ações de outras operações da Polícia Federal e até de outras polícias. As ramificações perderam saiu do controle da compreensão humana.

Fica a única certeza de que a corrupção tem de sofrer um golpe, cujo tamanho depende exclusivamente do apoio que a sociedade der às instituições de investigação, especialmente à FBI brasileira, à Polícia Federal e ao Ministério Público, sem a ilusão de que nelas não existam suas ovelhas podres. Contudo, sem aderir, e até repelir, àqueles que as criticam apenas para miná-las e colocá-las no mesmo balaio dos já apodrecidos Executivo, Legislativo e ao quase apodrecido Poder Judiciário.

Mas, toda putrefação não surge como raios. Há uma construção subjetiva em etapas que leva até a esse estágio. Um deles é o descaramento como as justificativas de ações injustificadas aceitas pelo Poder Judiciário. Também ajudaram muito a indústria da prescrição, a pouca informação sobre decisões judiciais, sustentadas muito mais em linguagens ininteligíveis do que em fundamentos fáticos e jurídicos.

Esse vício assegurou a impunidade absoluta por muito tempo. Quando surgiam denúncias de corrupção, desvios, arquivos físicos sempre torravam literalmente no fogo. Testemunhas pessoais não reconheciam os investigados; não reconheciam as suas próprias assinaturas e vozes; as imagens eram sempre distorcidas, embaçadas. Quando nada disso superava a nitidez, era só alegar que as provas tinham sido obtidas por meios ilegais.

Atualmente, a desfaçatez dos defensores se sustenta na pressão psicológica sofrida pelos delatores, no fato de a corrupção ser uma prática generalizada e nos erros passados dos investigadores, sem nenhum elo de ligação — para usar juridiquês — com os atos da investigação. Isso, sempre pelo lado do defensor, também sustentado noutra distorção criada pela falta de seriedade de julgadores: buscar a impunidade em vez da defesa. Impunidade é não punir quem deveria ser punido; defesa é não deixar sofrer uma pena maior daquela merecida pelo delito praticado. Isso funciona porque a Justiça brasileira disfarça, mas aceita a enganação como regra.

No caso do apartamento lotado de dinheiros, ficaram as digitais de um ex-ministro. O dono desse imóvel confirma ter cedido para ele. Com esses indícios consistentes, a imprensa não questiona a não decretação de prisão preventiva, a soltura sem tornozeleira eletrônica, porque não conseguiram uma num país de mais de 207 milhões de pessoas.

Coroa as tantas incompreensões da sociedade, a presteza da Polícia Federal ter buscado digitais, quando a embarcação que matou 19 pessoas na Bahia e deixou centenas de feridos sequer passou por perícia.

Não será surpresa se provarem a existência de digitais iguais, desfazendo-se a tese científica e secular que afirma o contrário. Ou de que foram falsificadas por algum investigador mal-intencionado.

Por ter sido tão comum nos últimos tempos, o “avesso do avesso” seria não ter aparecido, ainda, algum ministro do Supremo Tribunal Federal desferindo adjetivos depreciativos contra a Polícia e o Ministério Público Federais.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Asteroides e cometas

Desde os antigos gregos, acreditava-se que Saturno era o planeta mais distante. E, depois do telescópio e das descobertas dos satélites de Saturno e Júpiter, os astrônomos descobriram os cometas, os asteroides e os demais planetas do sistema solar.

Embora se deva salientar que os cometas são observados desde a pré-história, eles chamam a atenção pela sua forma exclusiva, como nuvens brancas e cauda que se parece com cabelos, daí o nome cometa (do latim cabelo).

Aristóteles foi o primeiro a propor uma explicação, seria um fenômeno da atmosfera. Em 1531, Girolano Fracastoro estudou um cometa e observou que sua cauda sempre se dirigia para longe do sol, favorecendo a teoria de Aristóteles.

Em 1577, o dinamarquês Tycho Brahe tentou medir a paralaxe de um cometa, a olho nu, e concluiu que estava bem mais longe que a Lua… Se já tivessem inventado o telescópio… De qualquer modo, comprovou que não era um fenômeno atmosférico. Johannes Kepler sugeriu que os cometas seguissem órbitas elípticas como os planetas. Em 1664, Giovanni Borelli estudou um cometa e sugeriu que eles podem ter órbitas parabólicas, ou seja, só visitam o sol uma única vez.

Um cometa surgido em 1682 mereceu a atenção de Edmund Halley que pesquisou e concluiu ser o mesmo cometa que Fracastoro observara em 1531 e houvera sido observado em 1607 e 1456. Estava descoberto o cometa de Halley que nos visita a cada 76 anos. A partir de então, muitos outros foram descobertos e, em 1949, Fred Whipple sugeriu que os cometas são compostos de materiais gelados que, ao se aproximar do sol, evaporam.

Descobriram então os asteroides (do grego “como estrelas”), que são pequenos corpos situados entre as órbitas de Marte e Júpiter (poderia ter existido um planeta que foi destruído ou que nunca conseguiu se formar). Em 1801, Giuseppe Piazzi descobriu o primeiro asteroide, que denominou Ceres, deusa romana da agricultura. Era pequeno, um 62 avos da nossa lua. Até 1900, mais de quatrocentos asteroides foram descobertos, principalmente pelo uso de fotografia na astronomia. Essa região foi chamada Cinturão de Asteroides.

Em 1898, o alemão Gustav Witt descobriu um asteroide que saía do cinturão, passava Marte e chegava próximo da Terra. Batizou-o de Eros, o deus grego do amor. Em 1948, Walter Baade descobriu outro que se aproximava de Mercúrio, denominando-o Ícaro, que na mitologia grega voou com asas artificiais muito perto do sol, a cera que colava as penas na estrutura das asas derreteu e ele morreu na queda. Acredita-se que os satélites de Marte (Fobos e Deimos que no grego significam medo e terror) eram asteroides que foram capturados.

Em 1906, o alemão Max Wolf descobriu um asteroide que se movia na órbita de Júpiter, um sexto da órbita à frente (60º em relação ao sol), formando um triângulo equilátero com o sol e Júpiter. Chamou-o de Aquiles, o herói grego da guerra de Tróia. Esta posição já havia sido estudada por Joseph Lagrange e considerada estável pela Lei da Gravidade. Ora, se é estável à frente, também o é 60 graus atrás. E descobriram o asteroide Pátroclo (amigo de Aquiles). Outros asteroides foram descobertos nessas posições e foram chamados de Troianos.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

“Foto do Leitor”

— Foto do acervo do servidor público aposentado Edilson Arcolezi Ramos de Castro mostra a rua Conselheiro Dantas, a principal artéria comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, na década de 1920. Na época os “pés de bode” disputavam espaço com cavalos e carroças. O interessante é que muitos prédios da época ainda existem até hoje, como o sobrado à esquerda. A Conselheiro Dantas transformou-se em “calçadão” a partir do governo da prefeita Maura Macieirinha (PSDB).