‘Pesquisa’ comemorada pelo prefeito teve solenidade paga

Vereador Murilo Sala também foi ‘escolhido’ por instituto

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) sempre gostou de pesquisas e prêmios de popularidade. No mês passado, por exemplo, ele acionou a secretaria de Comunicação Social para distribuir à imprensa um fato que julgou importante: um suposto índice de aprovação do governo de surpreendentes 94% nos primeiros seis meses do segundo mandato. Mensagens com a foto da “pesquisa” foram distribuídas pela secretaria a veículos de comunicação e o próprio Otacílio tratou de comentar o caso na rádio Difusora, durante seus pronunciamentos semanais. Não deixou de agradecer “o apoio da população”, sem colocar nenhuma dúvida sobre o resultado da suposta avaliação.

A tal pesquisa é feita por um instituto privado de Minas Gerais, batizado de “Tiradentes”. A empresa diz que os prefeitos e vereadores melhores avaliados têm direito à “Medalha Alferes Tiradentes — Colar de Ouro”, que são entregues em solenidade especial.

Trata-se, na verdade, de uma promoção que visa lucro e cuja “pesquisa” não possui metodologia aprovada pelos institutos tradicionais. O instituto diz que a avaliação é feita exclusivamente por telefone, quando alguns munícipes da cidade são consultados.

O político agraciado com a “medalha”, por exemplo, precisa pagar uma “taxa” para participar da cerimônia de entrega dos prêmios. É algo semelhante ao que acontece anualmente no comércio de várias cidades, inclusive Santa Cruz do Rio Pardo, onde empresas particulares anunciam uma avaliação dos “melhores do ano”. Nem sempre, porém, os números condizem com a realidade, já que não há pesquisadores nas ruas.

Na página da empresa no Facebook, há inúmeras críticas de internautas de outros municípios a outras avaliações. Todas questionam a veracidade dos índices apresentados.

Na legislatura anterior, o ex-presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, Roberto Marsola (PTB), também foi condecorado pelo instituto como o vereador mais atuante. No ano passado, Marsola não foi reeleito.

Dúvida

Além de aprovar a administração de Otacílio Parras com quase 100% de avaliação positiva, o tal instituto também apontou outros dois prefeitos da região com índices superiores a 90%. São Marco Aurélio Oliveira Pinheiro, de São Pedro do Turvo, e Afonso Nascimento Neto, de Espírito Santo do Turvo.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, o vereador de oposição Murilo Costa Sala (SD) foi escolhido pelo mesmo “Instituto Tiradentes” como o parlamentar “mais atuante” da Câmara. Ele confirmou que o recebimento da medalha é condicionado ao pagamento de uma “taxa” para participar da “solenidade”, cujo valor é superior a R$ 600,00.

Ao contrário do prefeito, entretanto, Murilo achou prudente não divulgar a “homenagem” como propaganda. “Eu realmente não sei se este instituto é sério. Houve convites para uma palestra em São Paulo dirigidos a todos os vereadores, sendo que dois deveriam receber a medalha. Eu fui apontado como o vereador mais atuante de janeiro até agora”, contou.

“Não gostaria de divulgar porque não sei se esta avaliação é verdadeira. Afinal, o mesmo instituto deu ao prefeito Otacílio 94% de aprovação”, afirmou. “É difícil aumentar tanto esta aprovação em poucos meses, uma vez que nem na eleição ele obteve este índice. Não estou duvidando, mas acho difícil”, afirmou.

Murilo anunciou que não iria pagar a “taxa” e, portanto, não compareceu à cerimônia de entrega dos prêmios, realizada em São Paulo.