Artigo: “100 anos da mãe lutadora e amada Dona Neguinha — Tereza Costa Cunha”

Maria Tereza

Minha mãe, história viva de São Pedro tão bem descreveu sua cidade. Levou 20 anos para que seu livro surgisse, à custa de lutas e sacrifícios. Nervosa, vendendo seus últimos livros para pode pagar a editora que lhe cobrava.

Sonhou, pediu um amontoado de vezes para que fizessem um “marco” (obelisco) na rua São Pedro, primeira rua de nossa cidade. Chegou a desenhar o pretendido Obelisco para que marcassem a rua nascedoura da cidade, mas foi ignorada.

Uma pena para quem sempre respirou “São Pedro Tu És para Nós que Te Amamos Um Pedaço do Céu” — (Autora do Hino de São Pedro).

Ela nunca desistiu nem se desgarrou da sua Terra Vermelha, que faz parte de sua vida de 102 anos de amor ao sol que aqui brilha, do vento que balança as folhas de nossa natureza, do frio que no inverno nos aproxima das pessoas que sentem a face gelada, enrubescida, mas não de vergonha, e sim de pureza e carícia que nosso clima nos presenteia e nos faz gostar de seu cheiro de terra, terra que abraça todos que aqui chegam e que se propõem a dividir o carinho dos são-pedrenses, natos e adotivos, pois aqui são todos bem recebidos e, as vezes quem mais lutou por essa Terra fica esquecido ou esquecida.

A Dona Neguinha sempre lutou para elevar nossa São Pedro e, depois da falta do segundo livro que escreveu — e levado para edição, não se concretizou —, depois do pretendido Obelisco sem a atenção pública, exteriorizou novo sonho: — A feitura de um Museu para que todos os são-pedrenses pudessem colocar suas fotos, seus trabalhos artísticos, as mensagens recebidas por gente da Terra, documentos de pessoas que aprenderam a amar essa cidade etc.

A Neguinha guardou infinidade de fotos para ornamentar o sonhado Museu, mas houve gente que levou tais fotos, para amargura da senhora que só pensava amando sua Terra Natal.

Que pena que ela não foi ouvida pelas pessoas que detinham poder para tal criação.

Eu, sua filha, pedi que a homenageassem nos seus 100 anos, com algo que a fizesse sentir o frio calorento dessa cidade que ela abraçou e que quando imaginava ser parte integrada do seu seio, se quedou na esperança de um dia algo de grandioso levar e ostentar seu nome “Dona Neguinha Muito Obrigado por Ser São Pedrense e nos ensinar a gostar desse chão abençoado e avermelhado que nos une uns aos outros numa esperança de Saúde, Paz e Alegrias.”

Quis muito que a homenageassem enquanto ela estava saudável, com o discernimento de saber que estaria recebendo láurea do povo e das autoridades, coisas que não vieram para acariciar o seu ego e sua face por ter, sempre, defendido a pequena cidade de grande coração que acolhia e recebia de braços abertos aqueles que transpunham o Rio São João e o Ribeirão São Pedro, isto enquanto disposta a receber tal deferência.

Como filha, pedi a vários vereadores, mas ignoraram a mulher que viveu amando São Pedro e que não conseguiu ver seu desejo realizado.

Dia 16 próximo completa 102 anos, já debilitada, esquecida e sofrida.

Por favor! Não finjam nesta data homenagear a Tereza Costa Cunha, minha mãe, Dona Neguinha, que viveu para São Pedro e para os São Pedrenses. Agora já é tarde parea homenagens…