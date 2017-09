Aos 86 anos, morre Conceição Nogueira

O empresário Conceição Nogueira, um dos mais antigos do ramo de contabilidade em Santa Cruz do Rio Pardo, morreu na sexta-feira, 22, depois de lutar meses contra um câncer. Segundo amigos, a doença foi semelhante aquela que matou o jornalista Marcelo Rezende, da TV Record. Conceição foi casado com Terezinha Nogueira, com quem teve três filhos, entre eles o conhecido médico Edson Cardin, que hoje mora em São Sebastião, no litoral paulista. Sob forte consternação de amigos e familiares, ele foi enterrado na manhã de ontem, 23, no Cemitério da Saudade de Santa Cruz.

Conceição Nogueira tinha 86 anos. Ele foi um dos fundadores, junto com um grupo de empresários e contabilistas, do tradicional escritório “Contabilizadoras Associadas Orteca”, que há muitos anos funciona na avenida Tiradentes. Segundo consta, a fundação da empresa aconteceu em 1962.

Segundo o sócio Sebastião Guimarães, um dos amigos próximos de Conceição, o empresário tinha uma vida discreta. “Ele não era muito visto na sociedade, mas participava ativamente de eventos ligados à igreja”, disse.

De fato, há poucos meses Conceição Nogueira foi entrevistado pelo jornal, quando contou detalhes de um show do cantor Roberto Carlos em Santa Cruz do Rio Pardo no início da década de 1960. Na época, Conceição fazia parte de uma comissão para a construção da nova Igreja Matriz de São Sebastião e conseguiu convencer o cantor, cuja carreira ainda estava em ascensão, a se apresentar gratuitamente na cidade.

Roberto Carlos se apresentou no antigo Cine Pedutti, atual “Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto”. A renda do evento foi totalmente destinada às obras da nova Matriz e Conceição teve participação ativa nesta campanha.

Segundo alguns amigos do escritório “Orteca”, o empresário estava doente há alguns anos, mas piorou muito no início do ano. Desde abril, ele já não frequentava a empresa que ajudou a transformar numa das maiores do ramo de contabilidade.