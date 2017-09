Ipaussu: público da festa do peão surpreende

Organizadores garantem que mais de

40 mil pessoas já passaram pelo recinto

Uma festa que surpreendeu toda a região. Assim foram os três primeiros dias da 9ª Festa do Peão de Boiadeiro organizada pela prefeitura de Ipaussu. O tempo ajudou e alguns membros da comissão organizadora arriscam que mais de 40.000 pessoas passaram pelo recinto do evento apenas nas duas primeiras noites. Os ingressos são totalmente gratuitos, ao contrário do que já acontece nas festas de Ourinhos e parcialmente em Santa Cruz do Rio Pardo.

Na quinta-feira, 21, na abertura oficial do evento, políticos de toda a região e deputados estaduais e federais acompanharam o prefeito Sérgio Guidio na recepção ao público. Em discurso ao lado da mulher, a primeira-dama Aninha Candido, e dos filhos, Guidio admitiu que não é fácil realizar uma festa como aquela. “É preciso a união de todos”, destacou.

A festa do peão faz parte das comemorações do aniversário de Ipaussu, que é festejado no dia 20 de setembro. Na quarta-feira, feriado municipal, houve um desfile cívico pelas ruas da cidade.

Sergio Guidio fez uma homenagem especial aos ex-prefeitos que, segundo ele, contribuíram para o desenvolvimento de Ipaussu. Ele não se esqueceu sequer de adversários partidários, como o ex-prefeito Paulo Sérgio Correa Leite (PSDB), o “Cruca”. No entanto, Guidio fez um destaque especial para dois ex-prefeitos que morreram neste ano, Felipe Macários e Antonio Alonso Sobrinho. Uma homenagem foi veiculada num telão, com fotos das duas personalidades cedidas pelo DEBATE.

Na abertura da festa, na quinta-feira, 21, o destaque foi o show da dupla Thaeme & Thiago, que levou quase 20 mil pessoas ao recinto.

Na sexta, a apresentação da dupla Fernando & Sorocaba aumentou ainda mais o público e, segundo os organizadores, bateu o recorde de pessoas num evento público na cidade. A dupla sertaneja comemorou no palco seus 10 anos de carreira.

Ontem, estava previsto o show do grupo “Raça Negra”. Neste domingo, a festa do peão será encerrada com o show da dupla Edson & Vinícius.

O “Rodeio Indoor” também atraiu a atenção do público, com a arena totalmente coberta. As provas foram narradas pelos locutores Vinagrinho e Ricardo Cowboy.