Mais de 2.000 pessoas disputam 80 unidades do conjunto CDHU

Filas foram maiores no primeiro dia, mas ainda

falta a inscrição oficial, que começa nesta segunda

Mais de 2.600 pessoas foram à Expopardo na última quinta e sexta-feiras, 21 e 22, para disputar um agendamento para as inscrições na disputa pelas 80 unidades que estão sendo construídas pela CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano —, empresa do governo de São Paulo. Apesar do sol forte, a esperança da casa própria moveu famílias em busca da sorte, já que as unidades serão distribuídas mediante sorteio. Entretanto, a partir de amanhã começam as inscrições, que deverão retirar muitas famílias da disputa.

Segundo o diretor de Vias Urbanas da prefeitura, José Nilton Fernandes, que auxiliou o trabalho dos agentes da CDHU, o número final fechou em 2.600. “Na manhã de quinta-feira houve uma aglomeração maior, pois muita gente chegou cedo ao Salão de Festas da Expopardo. Mas não houve nenhum incidente”, disse.

Fernandes explicou que no agendamento foram solicitados apenas documentos normais. Entretanto, durante a inscrição o candidato deverá apresentar novos documentos, como comprovar residência na cidade de pelo menos cinco anos e ainda não possuir qualquer imóvel no município.

São 100 casas que estão sendo construídas pela CDHU ao lado do Jardim São João, nos altos da Estação. Entretanto, 20 unidades já estão separadas para famílias de áreas de risco, especialmente moradores à beira do rio Pardo. “Eles estão tendo preferência por se tratar de área de risco, mas vão pagar normalmente as prestações”, explicou Nilton.

Segundo ele, no máximo em março do próximo ano os novos mutuários já estarão morando em suas residências.

Esperança

Na enorme fila que se formou nos dois dias, havia trabalhadores de todos os tipos. Em comum, a esperança de conseguir uma casa própria. Vera Lúcia dos Santos, por exemplo, mora perto do trevo da SP-327, na saída para São Pedro do Turvo. Grávida do segundo filho, ela espera ganhar a casa junto com o bebê, no final do ano. “Será um presente duplo de Natal”, disse.

Já Grayce Kelly Rodrigues, 31, é frentista-caixa de um posto de gasolina e, embora solteira, paga aluguel e não vê a hora de conseguir uma casa própria. “Moro na Santa Aureliana e trabalho na Estação Kafé. O problema é que pago R$ 450 de aluguel numa casa pequena. Quero pagar uma casa minha”, disse.

Esperança também não falta ao casal David da Silva Martins, 35, e Rosana de Fátima Gouveia, 32. “O aluguel pesa muito”, diz o torneiro mecânico. A mulher lembra que já ganhou alguma coisa em sorteios familiares. “Desta vez, vamos torcer por uma casa”, disse.

Daiane Priscila Nogueira da Silva, 32, enfrentou o sol com um dos três filhos no carrinho. “Hoje, tanto o emprego quanto o aluguel estão complicados. Espero que eu tenha sorte”, disse. Daiane mora numa casa onde reparte o aluguel de R$ 1,1 mil com a sogra, que ocupa parte do imóvel.

Lucro no calor

Alheio à procura pela casa própria, quem estava feliz era o sorveteiro Eliel Fernandes, que acertou em cheio em levar seu carrinho para a Expopardo. “Eu cheguei às 11h e a venda está bombando”, contou. Ele precisou, inclusive, reabastecer o carrinho três vezes.

“Hoje foi igual ao Rock Rio Pardo, onde também vendi bastante”, disse. Há dois anos no ramo, Eliel ainda esperava pelo fim dos atendimentos e ainda pelo dia seguinte. A conversa curta foi interrompida duas vezes. Afinal, a venda do sorvete é prioritária.