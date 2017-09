Prefeito retira projeto e pode manter o transporte gratuito

Prefeito Otacílio Parras (PSB) sinaliza recuo e estuda

cobrar taxa apenas dos novos universitários em 2018

Pressionado pelo impacto das medidas no meio universitário e até pelos vereadores da bancada de sustentação do governo, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) retirou anteontem o projeto que previa o fim do sistema de transporte totalmente gratuito aos estudantes que cursam faculdades em outros municípios. Oficialmente a proposta foi retirada “para maiores estudos”, mas vereadores ligados ao prefeito estão otimistas de que o projeto não vai mais retornar à Câmara.

O fim do transporte gratuito foi anunciado neste ano pelo prefeito, depois de cumprir parcialmente promessas feitas nas eleições de 2012 e 2016. O governo alega que o número de beneficiários do sistema praticamente dobrou em quatro anos, além do município sofrer com a queda de receita, sendo inviável manter a gratuidade. Assim, a crise econômica mudou os planos de Otacílio.

A polêmica maior, porém, girou em torno da curiosa proposta da administração para selecionar aqueles universitários que deveriam pagar pelo transporte. Segundo o projeto, todos os alunos que cursaram o Ensino Médio em escolas particulares não teriam mais o transporte gratuito. A medida atingiria estudantes que foram beneficiados por parentes ou cujas famílias não possuem mais a situação econômica que ostentavam há alguns anos.

Apostando na aprovação fácil do projeto, a secretaria de Educação, inclusive, antecipou a medida ao realizar um “censo” em que os estudantes deveriam comprovar se cursaram o Ensino Médio em escolas públicas. O resultado, porém, foi um “tiro no pé” do governo, já que um número pequeno de universitários — estimado em menos de 15% — demonstrou ter estudado em escolas particulares.

Além disso, algumas manifestações públicas contra o projeto incomodaram o governo. O advogado Marcelo Picinin, ex-“homem forte” do atual governo, afirmou em redes sociais que o tal “censo universitário” seria irregular, já que não está previsto na legislação municipal que instituiu o transporte dos estudantes.

Otacílio e seu ex-advogado chegaram a discutir publicamente, quando o prefeito disse, em emissoras de rádio, que Marcelo cursava faculdade “apenas por diversão” e que seria rico. Picinin retrucou que o prefeito “não é honesto”.

Final feliz?

Já os vereadores estavam planejando realizar uma audiência pública com os universitários para discutir o projeto. A oposição reclamou que o presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR) estava agendando a audiência para um horário impróprio, justamente quando os universitários começam a viajar.

Uma reunião preliminar entre vereadores e o secretário da Educação, Fernando Bitencourt, colheu propostas para alterar o projeto. O vereador Murilo Sala (SD) chegou a propor uma alteração completa do projeto oficial, que seria trocado por um substitutivo.

Na semana passada, em pronunciamento na rádio Difusora AM, o prefeito Otacílio Parras anunciou que vai estudar novamente as medidas a serem adotadas, não descartando a manutenção do sistema gratuito do transporte.

Segundo consta, o governo estuda manter a gratuidade para os universitários que já utilizam o sistema, impondo pagamentos apenas para aqueles que ingressarem em instituições educacionais a partir do próximo ano. A medida novamente deverá provocar polêmica, uma vez que o princípio da isonomia no Direito prevê igualdade para todos.

O transporte gratuito dos universitários foi implantado pelo prefeito Otacílio Parras, depois de prometer o benefício em campanhas eleitorais. Entretanto, o crescimento excessivo de estudantes, em função da gratuidade, aumentou as despesas no setor para mais de R$ 1 milhão mensais. Além disso, o município está sofrendo as consequências da crise financeira que assola o País. Hoje, o município banca totalmente as despesas de viagens de alunos para Ourinhos, Marília, Bauru e Jacarezinho.