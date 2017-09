Termina hoje o 7º ‘Festival de MPB’

Apresentação das 20 músicas foi ontem à noite

Estava previsto para a noite de ontem, 23, o penúltimo dia do “VII Festival de MPB” (Música Popular Brasileira) de Santa Cruz do Rio Pardo. O evento anual conta com artistas da região e, ainda, de outros Estados.

O festival é promovido pela prefeitura, através da secretaria de Cultura. O evento deste ano começou na quinta-feira, 21, no Palácio da Cultura Umberto Magnani Neto, com uma oficina. O ingresso é gratuito e o evento tem como objetivo incentivar a produção de musicas autorais.

Um júri, composto por músicos experientes, foi escolhido para julgar as melodias e dar a premiação, que varia nas categorias de melhor letra a melhor intérprete.

Na quinta-feira, data de abertura do festival, o Palácio da Cultura contou com Webster Santos, que promoveu uma Oficina de Musicalização e Bem-Estar. Webster formou-se em música (licenciatura) e atua na área há anos, com participação junto a grandes nomes do MPB, dentre eles, Luciana Mello e Mariene de Castro. No dia 22, sexta-feira, o Festival teve Fernando Nogueira e sua banda, com músicas que conservam culturas e de autoria própria.

Em seu penúltimo dia, sábado, 23, foram selecionadas 20 músicas autorais para serem apresentadas e julgadas pelo júri escolhido. O público deveria premiar, também, um artista por aclamação popular.

O encerramento do festival será hoje, 24, e conta com as vozes de Lu Canizella e banda, com melodias que marcaram a história da música popular brasileira, desde os anos de 1930 até 1970.