Tribunal de Justiça rejeita recurso e Mira está perto de cumprir pena

Ex-prefeito de S. Cruz deve perder cargo público e ficar

inelegível por 11 anos, de acordo com a ‘Lei da Ficha Suja’

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento realizado no início da semana passada, rejeitou os “embargos de declaração” — espécie de recurso no âmbito do próprio tribunal — e manteve na íntegra a sentença que condenou o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) à suspensão dos direitos políticos, perda do cargo e proibição de contratar com o Poder Público durante alguns anos. De acordo com a “Lei da Ficha Limpa”, basta o processo transitar em julgado no próprio TJ-SP, um colegiado, para que os efeitos da suspensão dos direitos políticos sejam imediatamente cumpridos. Neste caso, o ex-prefeito vai deixar o cargo que possui na assessoria do deputado Marcos Zerbini (PSDB) na Assembleia Legislativa de São Paulo.

O caso remonta a 2005, quando Mira, então prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, contratou o advogado José Nilo de Castro sem licitação pública por R$ 60 mil — hoje, mais de R$ 100 mil corrigidos — para defender o município em Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Na verdade, Nilo trabalhou para retirar da Lei Orgânica do Município artigos sobre a cassação do prefeito, já que Mira estava ameaçado por uma Comissão Processante após ter sido responsabilizado no chamado “escândalo do ITBI”. Este outro caso, que envolve benefícios fiscais ilegais a um empresário, também levou o ex-prefeito a uma condenação judicial e a inclusão de seu nome no cadastro nacional dos “fichas-sujas” do Conselho Nacional de Justiça.

Para o Ministério Público, não restou dúvidas de que o advogado José Nilo de Castro, embora pago com dinheiro público, estava prestando serviços particulares ao ex-prefeito. Além disso, a ação civil pública diz que Nilo não poderia ter sido contratado com dispensa de licitação.

Em primeira instância, o ex-prefeito Adilson Mira foi inocentado pelo juiz Antônio José Magdalena, que afastou a presença de dolo ou improbidade administrativa. De acordo com decisão de Magdalena, o município teria, inclusive, obtido vantagens com a contratação de um advogado especialista, o que justificava a dispensa de licitação.

Recurso provido

O Ministério Público, contudo, recorreu e obteve a reforma da sentença no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em votação unânime, o TJ decidiu, em junho deste ano, que o serviço para o qual o escritório de José Nilo de Castro havia sido contratado, em que pese sua especialidade, não poderia ser considerado singular. O acórdão cita, por exemplo, que outras ações semelhantes já haviam sido ajuizadas pelos advogados da própria prefeitura. A conclusão dos desembargadores foi de que o serviço contratado “não é incomum, fora do ordinário, tampouco complexo e específico”.

De acordo com o acórdão do desembargador relator da ação, Marcos Pimentel Tamassia, “houve, em suma, uma verdadeira terceirização dos serviços de advocacia”. A sentença diz que “a má-fé e o dolo estão delineados”, afirmando que “a forma direta da contratação, sem licitação pública, teve por finalidade contornar os princípios da impessoalidade e da legalidade, frustrando a competição e direcionando os serviços gerais de advocacia para o escritório de advogado contratado, passando ao largo da lei”.

O ex-prefeito Adilson Mira foi condenado à suspensão dos direitos políticos por três anos e proibição de contratar com o Poder Público — ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente — por igual período. Além disso, ele foi condenado à perda da função pública porventura exercida.

O desembargador Marcos Pimentel ainda sugeriu a aplicação de multa multa civil, mas foi voto vencido. O advogado José Nilo de Castro não foi condenado porque morreu em 2012. Já seus sucessores, através do escritório “JN&C Advocacia Associada”, estão proibidos de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos.

Efeitos imediatos

A decisão do Tribunal de Justiça amplia o prazo de suspensão dos direitos políticos para 11 anos, uma vez que, além dos três estabelecidos na sentença, a “Lei da Ficha Limpa” impõe mais oito para os condenados por improbidade administrativa dolosa. Para os efeitos de inelegibilidade e perda da função pública, ainda de acordo com a mesma lei, basta que o processo tramite em julgado em segunda instância, ou seja, no próprio TJ-SP.

Na semana passada, novamente por votação unânime, os desembargadores rejeitaram o recurso chamado de “embargos de declaração” apresentado pelo ex-prefeito, confirmando a sentença condenatória. Os autos do processo já foram encaminhados para intimação do acórdão. Em poucas semanas, haverá o trânsito em julgado.

Neste caso, a pena mais dura no momento será a perda do cargo público atualmente exercido pelo ex-prefeito Adilson Mira. Ele foi contratado como “jornalista” do gabinete do deputado Marcos Zerbini (PSDB), com salários acima de R$ 10 mil mensais.

A exoneração em consequência da condenação judicial deve ser cumprida pela Assembleia Legislativa, sob pena de responsabilidade de seu presidente.

Mira também poderá ficar impedido de disputar as próximas três eleições municipais. No ano passado, ele foi derrotado pelo atual prefeito Otacílio Parras (PSB), numa das maiores diferenças da história eleitoral da cidade. O candidato do PSDB teve pouco mais de 20% dos votos, contra quase 80% de seu oponente. Mesmo assim, ele manifestou interesse em disputar novamente as eleições municipais, que agora ficou ainda mais difícil.

Mira critica Judiciário: ‘Não

tive direito ao contraditório’

Ex-prefeito ainda acredita que vai reverter condenação

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) ficou sabendo da rejeição de seu recurso através do jornal, na última sexta-feira, 22. Ele alegou ao DEBATE, entretanto, que a decisão sequer foi publicada no “Diário Oficial” e que, ao menos em tese, existe a possibilidade do ajuizamento de outros recursos. Mira garante que não vai perder o cargo no gabinete do deputado Marcos Zerbini, citando uma legislação anterior à “Lei da Ficha Limpa”.

Pego de surpresa, o ex-prefeito “agradeceu o alerta” sobre a nova condenação e se confundiu em alguns detalhes. Disse, por exemplo, que a decisão que rejeitou seus “embargos de declaração” foi monocrática, isto é, proferida pelo desembargador relator da ação. Na verdade, o julgamento teve a participação de seis desembargadores, com votação unânime.

Mira também disse que seu recurso não foi para alterar a decisão principal, mas apenas “suprir omissão e corrigir erros”. Entretanto, o voto dos desembargadores diz que o ex-prefeito tentou modificar a sentença condenatória, dando caráter “infringente” ao recurso.

Porém, Mira disse que o caso ainda vai demorar para transitar em julgado no âmbito do Tribunal de Justiça. “A medida não sinaliza que o acórdão está prestes a transitar em julgado. Veja, nem publicado foi e cabem outros recursos, muito longe de transitar em julgado”, afirmou, salientando que vai interpor novas medidas contra a decisão do TJ-SP.

Sobre a perda do cargo público e a suspensão dos direitos políticos, Mira foi taxativo: “Nada disso tem sentido porque a ação não transitou em julgado”. Ele ainda se apega a uma lei de 1992, muito antes da “Ficha Limpa” ser aprovada, para impedir a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos.

Adilson Mira informou que vai pedir à Justiça a anulação do acórdão que o condenou. “Há condenação com base na lei de 2006, quando o contrato é de 2005. Há documentos de 2009 a 2012 que não fui chamado para manifestação. O pior é que os documentos respaldaram a condenação e, por isso, creio na nulidade. Isto me dá paz de espírito”, afirmou o ex-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo.

Ao criticar o Judiciário, Mira afirmou que não teve o direito ao contraditório. “Isto violou a Constituição Federal, sem dizer que leis federal e municipal foram violadas. Além disso, há omissões que, ao meu ver, vão me inocentar”, garantiu.

O ex-prefeito também acredita que não será alcançado pelas restrições da “Lei da Ficha Limpa” porque, no presente caso, não houve enriquecimento ilícito. “Continuo ficha limpa”, garantiu. O nome dele, contudo, consta como “ficha suja” no cadastro do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, Mira disse que a condenação também não vai impedi-lo de disputar “qualquer cargo público na próxima década” e sequer afeta o PSDB em Santa Cruz do Rio Pardo.