Coluna “Dicas” – Edição de 24/09/2017

Sem uso

Desde que ficou furioso com a imprensa livre de Santa Cruz do Rio Pardo, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) deu ordens expressas à secretaria de Comunicação Social para não responder a pedidos de informações. A ocupante do cargo é esforçada, mas, convenhamos, com estas atitudes a tal secretaria está se transformando num desperdício de dinheiro público.

Picuinhas

O pior são as picuinhas do prefeito. Ele já cometeu malvadezas com uma emissora de rádio, um site de notícias e um jornal. E, parece, é só o começo…

Menos mal

A administração, que havia prometido revitalizar a praça José Eugênio, conhecida como “Expedicionários”, com a consequente retirada do lanchódromo do local, tem planos de transformar o espaço mesmo com a manutenção dos trailers. Há alguns dias, os comerciantes foram notificados de que deverão afastar todos os trailers para perto do muro da escola “Leônidas do Amaral Vieira”. Alguns reclamaram, já que a mudança tem um custo. No entanto, a ideia pode dar certo.

‘Topete’

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) não perde a pose. Condenado pelo Tribunal de Justiça com a suspensão dos direitos políticos e a perda de cargo público, ele garante que continua “ficha limpa” e que nada o afetará. Deixa escapar, inclusive, que pode disputar novamente uma eleição próxima. Quem viver, verá…

Ataque

O grupo ligado ao prefeito Otacílio Parras escalou o presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, para atacar o vereador Murilo Costa Sala (SD), que até agora não vem dando problemas para o governo. Gimenez, por sinal, deu, já que é investigado na Polícia Civil por suposto envolvimento no desvio de dinheiro público. O ex-presidente do PT de Santa Cruz foi citado por Sueli Feitosa como operador do esquema criminoso durante o atual governo.

Suspense

A sessão desta segunda-feira na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo não tem na pauta projetos polêmicos. A expectativa, entretanto, é quanto as respostas do prefeito a uma série de requerimentos. Edvaldo Godoy (DEM), por exemplo, aguarda informações sobre as despesas do atual governo com publicidade em duas emissoras de rádio. Ele também quer saber porque o prefeito Otacílio agiu de forma diferente com as emissoras, deixando de negociar os contratos para baixo, como fez com praticamente todos os fornecedores no início do governo.

Homenagem à Polícia Militar

Tem gente que reclama do excesso de homenagens feitas pela Câmara Municipal. No entanto, todos aplaudiram a moção de louvor entregue aos policiais militares há duas semanas, pela bravura desempenhada no caso do assalto e sequestro que aconteceu em julho, assustando a cidade. A PM trocou tiros e libertou um empresário.

“Coisas de Política”

Apresentações

Aconteceu, naquela pequena cidade, a chegada de um deputado que, casualmente, resolveu passar na prefeitura para conhecer o prefeito do lugar.

O homem estava de viagem para a capital e trazia, com ele, duas meninas, suas filhas gêmeas.

Foram conduzidas pela recepcionista ao gabinete do prefeito. O visitante, logo de pronto, tomou a iniciativa de apresentar suas filhas, dizendo:

— Senhor prefeito, é um prazer estar aqui, conhecendo o senhor e sua cidade. Estas são minhas filhas: Gema e Clara.

O prefeito, na surpresa do momento, retribuiu, dizendo:

— Muito prazer! Se estas são suas filhas, Clara e Gema, o senhor só pode ser o deputado “Dr. Ovo”!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)