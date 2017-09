Escola ‘Maria José Rios’ exalta o cinema em festa

A escola “Maria José Rios”, de ensino Fundamental e Médio de Santa Cruz do Rio Pardo, promoveu no último sábado, 16, a “Festa da Primavera”. O destaque foi o projeto “Cine Pipoca”, desenvolvido pela própria escola com o objetivo de inserir a arte do cinema no processo de aprendizagem.

Segundo a direção da “Maria José Rios”, o cinema foi usado para uma visão multidisciplinar, aproximando os alunos de uma narrativa audiovisual como fonte de cultura e agente transmissor de conhecimento. Além disso, o projeto desperta nos alunos o gosto e o hábito de frequentar o cinema.

A festa teve a participação maciça dos alunos, que exibiram performances em coreografias desenvolvidas pelos professores. Houve participação até de pais e de funcionários de outras escolas, como as EMEIs “Professora Idê Castro Borges” e “Pingo de Gente”.

A escola de samba “Unidos da Divineia” também se apresentou ao público presente na festa. O vice-prefeito Benedito Batista e o secretário de Educação, Fernando Bitencourt, representaram a administração no evento. 