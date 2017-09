Obra de creche é paralisada e empresa diz que prefeitura atrasa os pagamentos

Funcionários estão sem receber e cruzaram os braços;

empresário culpa prefeitura pela falta de pagamento

A nova creche de Santa Cruz do Rio Pardo, que está em construção nas imediações do Museu Municipal “Ernesto Bertoldi”, no bairro da Estação, pode ter sua inauguração atrasada. A obra está paralisada porque os funcionários da construtora se recusam a trabalhar sem o pagamento, que está atrasado.

Na semana passada, a reportagem esteve no canteiro de obras e conversou com dois dos três operários que ainda estavam no local. Com contas em atraso, eles garantem que só voltam ao trabalho depois da empresa acertar os salários. “A maioria já desistiu e foi embora”, disse um dos trabalhadores. Eles reclamaram que a prefeitura não fiscaliza a obra e que o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) não entrou ainda no canteiro de obras.

A construção tem previsão de término para o final do ano, mas ainda está numa etapa inicial. Será uma das maiores creches do município, construída com recursos do Governo Federal e uma contrapartida do município. No total, a obra vai custar R$ 1,55 milhão, mas há adiamentos em discussão.

E é justamente um desses aditamentos que o empresário José Carlos Souza, dono da Construtora Alpha, de Jaboticabal-SP, diz que está com o pagamento atrasado. “Eles alegaram que ainda precisa ser aprovado pelos vereadores e que as sessões da Câmara são mensais. Depois disso, ainda existe a burocracia dentro da prefeitura, como a assinatura do prefeito. Eu não tenho outra alternativa a não ser aguardar”, disse.

Ele explicou que o aditamento refere-se a obras que não estavam previstas em contrato, como a construção de um muro. “Eu não quero me envolver com nenhum político, mas preciso receber”, afirmou.

José Carlos disse que, com os atrasos, a construtora está em dificuldades financeiras. “Além do atraso nos salários dos funcionários, tenho fornecedores para pagar. Está difícil e não posso fazer milagres”, reclamou. Segundo ele, o pagamento em atraso gira em torno de R$ 198 mil.

Outro lado

Consultado por intermédio da secretária de Comunicação Social, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) se recusou a comentar o caso. Ao ser informado de que o empresário da construtora alegou atraso nos pagamentos, o prefeito determinou à diretora de Educação, Renata Bozzo, que conversasse com a reportagem.

Ela negou que a prefeitura esteja com pagamentos atrasados, mas admitiu que uma verba federal, no valor de R$ 104 mil, ainda não foi liberada à construtora. Pelo sistemática, a prefeitura recebe o dinheiro e repassa à empresa. “Nesse caso, não podemos fazer nada a não ser aguardar o repasse da verba”, disse. Segundo a diretora, o valor se refere à última medição do Governo Federal.

Porém, Renata Bozzo garantiu que os pagamentos sob responsabilidade da prefeitura estão rigorosamente em dia. “O empresário recebeu R$ 183 mil há alguns dias, referente a um aditamento. Até agora, a construtora já recebeu R$ 479 mil, incluindo repasses federais”, explicou.

Renata também disse que existe um novo aditamento, mas cujas obras sequer foram realizadas. “Vão depender de uma planilha e medição para o pagamento. No entanto, estes serviços ainda precisam ser executados”, informou. A diretora acredita que a obra não mais será entregue até o final do ano.