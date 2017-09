Pinhata acusa Câmara anterior de “omissão” no caso das horas extras na Codesan

O vereador Paulo Pinhata (PMDB) acusou os vereadores da legislatura anteerior de terem sido, no mínimo, “omissos” na investigação sobre um esquema de horas extras que acontecia na Codesan em governos anteriores. As declarações foram feitas ao radialista Diego Singolani, da 104 FM, durante entrevista do vereador na semana passada. Quando uma autoridade se omite perante um fato irregular, a falha é conhecida como “prevaricação”.

Pinhata se refere à CPI da Codesan que aconteceu em 2015 e que teve como membros os vereadores Edvaldo Godoy (DEM), Cleusa “Enfermeira” Soares (PR) e Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB). Os dois últimos não foram reeleitos para a atual legislatura. Segundo Pinhata, na época a existência de horas extras ilegais foi detectada pela CPI, mas não teria ocorrido disposição em investigar o caso. O esquema teria provocado um prejuízo de quase R$ 1 milhão aos cofres da empresa.

A informação consta no relatório da CPI, citando depoimento do então diretor-financeiro da Codesan, Abelardo Pinheiro Guimarães, quando este disse aos vereadores que a empresa era inviável do ponto de vista econômico. Ele relatou a existência de “horas extras irregulares” e seu depoimento consta no relatório final da CPI.

Para Paulo Pinhata, que defendeu uma nova CPI para apurar as horas extras e depois recuou, passando a considerar somente o envio das informações ao Ministério Público, a Câmara na legislatura anterior foi omissa. “Houve apontamentos e os vereadores não quiseram apurar. No mínimo eles foram omissos, pois quando percebeu-se que haveria ramificações no passado, ninguém quis investigar”, afirmou.

O vereador negou ao radialista Diego Singolani que a bancada governista esteja promovendo uma “operação abafa” para que o caso caia no esquecimento. Na verdade, a irregularidade também atinge o atual governo, já que as horas extras continuaram a ser pagas em 2013, quando Eduardo Blumer era o presidente da Codesan.

Dois governos

O apontamento que consta no relatório final da CPI criada em 2015 para investigar a Codesan mostra que o caso das horas extras irregulares atinge pelo menos dois governos, inclusive o atual. O depoimento do ex-diretor financeiro da empresa, Abelardo Pinheiro Guimarães, feito aos vereadores em julho de 2015, diz que ele, “no decorrer da administração”, deparou-se com o pagamento de horas extras irregulares.

A declaração indica que o fato aconteceu também na administração de Otacílio Parras (PSB), que indicou Abelardo para o cargo na Codesan. No entanto, Abelardo foi demitido no final de 2015, quando o prefeito trocou toda a diretoria e indicou Cláudio Agenor Gimenez como o novo presidente.