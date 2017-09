Prefeitura manda cortar árvores da antiga praça ‘Expedicionários’

Funcionários da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo estão trabalhando na tarde desta segunda-feira, 25, no corte de árvores da praça José Eugênio Ferreira, conhecida como “Expedicionários”, na ligação do final da rua Euclides da Cunha com a avenida Clementino Gonçalves. No local funciona um lanchódromo.

Uma das árvores já foi ao chão, apesar dos galhos ainda estarem verdes. Ela dava sinais de estar secando, segundo moradores da região, por conta do tronco ter sido “fechado” há muitos anos com tijolos. No entanto, não apenas a armação de concreto foi retirada, como a árvore inteira foi totalmente cortada.

A árvore era muito antiga e deve ter sido plantada na época da inauguração da praça, há mais de meio século. Funcionários que estavam no local para o corte da árvore disseram que a ordem foi da prefeitura e que uma bióloga terias assinado um laudo condenando a vegetação. Eles admitiram que não estavam com o documento em mãos.

Um outro funcionário, porém, que não quis se identificar, disse que a árvore poderia sobreviver apenas com a retirada do concreto à sua volta. Segundo ele, outras árvore da praça deverão ser retiradas por ordem do governo, algumas do fundo do logradouro público, pois o prefeito Otacílio Assis (PSB) quer acomodar todos os trailers naquele espaço.

A árvore que já foi retirada ainda estava com a vegetação verde e não tinha qualquer sinal de ataque de pragas, como cupins. Consultada por telefone há alguns minutos, a secretaria de Comunicação Social do governo admitiu que não sabia do corte das árvores da praça conhecida como Expedicionários. A secretária Nathália Scarme prometeu obter informações do responsável pelo Meio Ambiente, Luciano Massoca, e repassar ao DEBATE.

Santa Cruz do Rio Pardo já foi conhecida como a cidade mais arborizada do interior do Estado nas décadas de 1940 a 1960. Nos últimos anos, sucessivas administrações estão preferindo suprimir a vegetação urbana. Contrastando com o caso, o Rotary promoveu na semana passada um plantio de árvores na praça que leva o nome do clube, no Jardim Ipê.

ATUALIZAÇÃO:

(15H57) – Por telefone, a secretária de Comunicação informou que, de acordo com o secretário do Meio Ambiente, Luciano Massoca, as árvores estão ameaçando o muro da escola “Leônidas do Amaral Vieira” e, por isso, serão cortadas.