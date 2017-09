Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 24/09/2017

O barraco da Mateus Grow

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Quando fiz 17 anos, eu já não morava com meus pais. Para ser exato, entre nós havia uma distância de 585 quilômetros e muitos meses. Não posso dizer que vivia sozinho porque dois amigos já na maioridade tinham vindo junto, deixando para trás a casa de seus pais também. Foram eles que compraram um bolo Pullman e uma vela preta para que o dia dos meus 17 anos não passasse em branco naquela cidade de 10 milhões de habitantes.

Na verdade, eu só encontrava meus amigos à noite, quando voltava do trabalho — eu chegava bem mais tarde, pois além do trabalho fazia cursinho para tentar aprender em um ano o que não tinha aprendido nos bancos escolares. Morávamos num barraco nos fundos de um sobrado em Pinheiros. Cada quarto tinha dois beliches. A porta nem tinha chave, mas, o mais surpreendente é que ali não houvesse um único aparelho de TV. Uma velha geladeira e um chuveiro frio serviam a todos. Eram pedreiros, estrangeiros na clandestinidade, e um fotógrafo que ocupava sozinho o porão onde tinha o seu laboratório para revelar e ampliar as fotos numa química que até hoje fede no meu nariz. A roupa pouca era lavada aos sábados e passada aos domingos, por nós mesmos. Mas em São Paulo, você sabe, às vezes chove! O que não sabíamos é que em São Paulo fazia frio, um frio que ainda não nos tinha sido apresentado na cidade que deixamos para trás. O jeito era reforçar as cobertas com jornal. Para completar esse cenário de samba de Adoniran Barbosa, o barraco foi demolido para dar lugar a um edifício de muitos andares alguns anos depois.

Na casa de nossos pais nunca sobrou algum dinheirinho para nos socorrer. Ninguém tinha telefone também. As notícias chegavam pelo Correio e sempre diziam a mesma coisa: que estavam todos bem, graças a Deus, que estavam com saudades e que era para eu me cuidar. Por “me cuidar” eu entendia se comportar e comer. Se comportar até que não era difícil, mas comer… No primeiro final de semana prolongado, desempregado há alguns dias, passei a base de saquinhos de leite, deitado para economizar energia e voltar a procurar emprego na segunda-feira. De Pinheiros ao centro da cidade era uma boa caminhada, já que não havia dinheiro para o ônibus. Mas era lá, no centro, que estava o emprego que eu precisava encontrar.

Se há um tempo para tudo na vida, aquele era o de provar que nada me faria voltar pra casa de meus pais; nem os bifes acebolados e tudo o mais que minha mãe sabia fazer tão bem.