Festival de talentos na escola “Zilda” mobiliza todas as disciplinas

A escola estadual “Zilda Comegno Monti”, de Santa Cruz do Rio Pardo, promoveu na noite de sexta-feira, 22, seu 4º festival “Revelações”. A edição deste ano teve 12 participantes em diversas categorias e alguns números especiais entre as apresentações. Mais do que a disputa em si, o evento mobilizou todas as disciplinas da escola durante meses, sempre em torno de temas musicais.

Segundo a diretora da “Zilda”, Rosemeire Jacomo Claudio, que acompanhou o festival, o evento surgiu para revelar talentos da escola. “Tem muita gente que gosta de cantar ou dançar. E o festival faz tanto sucesso que todo ano faz parte da proposta pedagógica da escola”, disse.

Rosemeire disse que o festival é aguardado durante todo o ano. “Os estudantes ficam se preparando e, inclusive, escolhendo as músicas para a disputa”, disse. Um dos objetivos principais do evento, de acordo com a diretora, é realizar um congraçamento entre os estudantes e as famílias.

A professora Genoveva de Fátima Augusto de Oliveira, coordenadora da Sala de Leitura da “Zilda Comegno Monti”, lembra que a música “transmite paz num momento de conturbação do mundo”. Ela lembrou que alunos da escola também participam do coral e de grupos musicais do Centro Cultural Special Dog.

As letras das canções, por exemplo, são discutidas em disciplinas e usadas para aperfeiçoar a leitura ou conhecer mais profundamente a poesia. “Neste ano nós trabalhamos músicas do Gonzaguinha, discutindo problemas sociais, como a seca. O festival, na verdade, é um produto final, mas há ampla discussão durante o ano, muito além das apresentações”, disse a professora Genoveva Augusto.

Disputa acirrada

Neste ano, a escola convidou como juradas as cantoras Letícia Dal Corso Camilo e Jussara Pedro, além das professoras Luzia Vaz e Magda Jacob. O “multimídia” Mário César “Sound”, além de jurado, foi o apresentador do evento e até o técnico de som.

Letícia Dal Corso e Jussara Pedro ainda fizeram uma apresentação especial ao público. Além disso, alunas da própria escola também apresentaram um número de dança.

Na plateia do festival, montado na quadra da escola, muitos pais se uniram aos alunos na torcida pelos candidatos. Na categoria mirim, a cantora Kezia foi escolhida como a melhor. Já Ana Carolina, do 9º ano, levou o prêmio máximo na categoria juvenil. As alunas Isadora Cândido e Davi levaram o troféu principal na categoria dupla.

