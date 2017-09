Homem morre esmagado por caminhão em Espírito Santo do Turvo

Valdinei Batista da Cruz, de 49 anos, morreu na manhã de ontem numa fazenda da cidade de Espírito Santo do Turvo, ao ser esmagado pelo transbordo de um caminhão de laranjas, que realizava o reboque do transbordo no local.

Testemunhas disseram que o caminhão passou, ainda, duas vezes por cima do corpo do trabalhador. O rapaz estava no campo, quando percebeu que sua escada estaria caída no local onde o trator iria passar.

Ao se agachar, foi atropelado. Um funcionário da fazenda relatou que o trabalhador morreu na hora. “Tenho certeza que ele morreu na hora. O motorista ficou desesperado, pois realmente não viu o amigo agachado pegando a ferramenta de trabalho”, disse o funcionário, que não quis se identificar.

De imediato foram chamados os bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para tentar um possível salvamento, que não foi possível.

A passagem à plantação de laranjas foi bloqueada para que a imprensa não chegasse ao local. O caso foi registrado como atropelamento de trabalho e o local foi resguardado até a chegada da Polícia Científica. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre o funeral do trabalhador.