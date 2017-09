Idoso morre atropelado por caminhão na SP-225

Acidente fatal aconteceu em Espírito Santo do Turvo

Um idoso de 64 anos morreu na noite da quinta-feira, 21, após ser atropelado por um caminhão na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó (SP-225) em Espírito Santo do Turvo. Segundo informações recebidas no início da noite pela Polícia Rodoviária, a tragégia aconteceu próximo ao trevo de acesso ao município.]

Socorristas da Cart foram acionados, mas o atropelamento causou ferimentos gravíssimos pelo corpo. Após a confirmação da morte do homem, o local foi isolado e a Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência.

A vítima foi identificada como Adão Porfírio de Souza, 64, morador de Espírito Santo do Turvo. Testemunhas disseram que ele estaria em uma festa com amigos, próximo de uma borracharia às margens da SP-225. “Aparentemente bebeu bastante. Nós pedimos para ele não sair daquele jeito, mas não adiantou. Ele pegou uma sacola com pães e carne e saiu. Logo em seguida escutamos a frenagem do veículo”, contou um homem que não quis se identificar.

Os alimentos que o idoso levava na sacola ficaram espalhados pela rodovia. O motorista do caminhão disse que seguia de Garça com destino a São Paulo. “Eu estava na velocidade compatível com a via, quando no nada ele correu para atravessar. Quando percebeu que não ia dar, ele parou no meio da pista”, disse o condutor do caminhão.

Nervoso, ele ainda relatou que não teve coragem de chegar próximo ao corpo. “Nunca passei por isso. É um pesadelo terrível”, afirmou. O corpo de Adão Porfírio foi recolhido pela empresa funerária e conduzido para o IML de Ourinhos.