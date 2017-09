— No próximo domingo, 1º de outubro, haverá o tradicional evento ambiental “Mutirão de Limpeza do Ribeirão São Domingos”, que corta a área urbana de Santa Cruz do Rio Pardo. Será a sexta edição do evento, que conta com o apoio da ONG “Rio Pardo Vivo”. A limpeza vai começar às 9h a partir da ponte do Jardim Ipê, encerrando às 12h.