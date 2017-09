O Rotary Club de Santa Cruz do Rio Pardo promoveu, na tarde da última quinta-feira, 21, o plantio de árvores na praça que leva o nome do clube de serviço,no Jardim Ipê. O projeto faz parte da revitalização total da área pública. Crianças do “Rota Kids” participaram do ato de descerramento de uma placa que marcou o evento.