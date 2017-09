Acredite: é um prédio público

Imóvel no bairro da Estação já foi escola e sede de

entidade, mas vai cair por omissão de governos

Um prédio no bairro da Estação, quase às margens da avenida Jesus Gonçalves, parece ter saído de cidades da Síria ou do Afeganistão. As paredes estão caindo, o telhado está por um fio — e já caiu em alguns pontos —, enquanto as rachaduras estão espalhadas por toda a parte. O que chama a atenção é que a propriedade é da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. A deterioração do prédio é um símbolo do descaso de várias administrações, que insistem em pagar aluguel para acomodar repartições do que recuperar imóveis públicos.

O barracão fica na esquina das ruas João Fleury e Manoel Grandini e foi abandonado na atual administração. Antes, serviu como sede de uma entidade assistencial, pois foi cedido pela prefeitura à Apic, associação que foi extinta há alguns anos. Muito tempo antes, o local foi escola primária e sede do antigo Plimec (Plano de Integração do Menor na Comunidade), órgão municipal que também não existe desde o governo de Onofre Rosa de Oliveira.

O sistema “Street View” do Google, cujas imagens foram captadas em 2011, mostra que o barracão ainda aparentava condições razoáveis de manutenção naquela época. Desde então, se deteriorou rapidamente.

O jornal encaminhou pedido de informações para a secretaria de Comunicações do prefeito Otacílio Parras (PSB) na última quarta-feira, 20, alertando sobre as condições do local. No dia seguinte, telefonou à secretária Nathália Scarme Simão explicando detalhadamente a situação do prédio e cobrando as informações.

Nathália prometeu responder até sexta-feira, mas, por ordem do prefeito, nenhuma informação foi encaminhada ao jornal.

No atual governo, sabe-se que uma cessão do imóvel a uma associação de guincheiros, liderada pelo empresário dono do “Guincho Carvalho”, foi revogada pela Câmara. No entanto, não se sabe os motivos.

Um ex-secretário do governo Otacílio, que não quis se identificar, revelou que o prefeito tem planos para vender o imóvel num eventual leilão público. Resta saber se haverá tempo antes do barracão ruir completamente.

Cena de horror

A situação encontrada pela reportagem, que entrou no prédio na tarde de quinta-feira, 21, é aterrorizante. Todas as janelas têm vidros quebrados e as portas parecem ter sido arrancadas junto com pedaços das paredes.

Uma parte do telhado já não existe mais. Na traseira do prédio, uma grande quantidade de telhas já foi ao chão. Dentro, a sustentação do telhado mostra que tudo pode ruir a qualquer momento. Os enormes caibros estão tortos e apodrecidos.

Nas laterais, não há apenas rachaduras, mas enormes buracos como se as paredes tivessem sido atingidas por bombas. É possível entrar no barracão através destas enormes fendas.

No interior, as paredes têm sinais de água escorrida e há desenhos pornográficos por toda parte. Num dos cômodos, havia um cobertor no chão, indicando a presença noturna de algum andarilho. Vizinhos dizem que usuários de drogas são vistos constantemente no local.

Na rua, havia crianças brincando, o que mostra o perigo do barracão da prefeitura de Santa Cruz. Afinal, a entrada no recinto é facilitada pela cerca de arame podre e o portão principal é fechado apenas por um fio de cobre.