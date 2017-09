Cartas – Edição de 24/09/2017

Improbidades políticas

Por uma delas, Santa Cruz deixou de fazer parte do “tronco” da Estrada de Ferro Sorocabana, que passou de Bernardino, por Ipaussu e Ourinhos e demais sequenciais. Santa Cruz se viu na contingência de, às expensas do município, construir um ramal ferroviário de Bernardino para Santa Cruz. Estreou com a famosa “Maria Fumaça”, que ia de Santa Cruz, parava em Sodrélia e chegava em Bernardino. Estourou o orçamento financeiro da cidade. Curiosidade, quem construiu o ramal foi um Sodré, e quem tirou foi outro Sodré, filho do primeiro.

Dos trilhos, foram construídos pontes e mata burros num dos governos do Caboclinho.

Bem, ficou o traçado da estrada que era da Sorocabana e o terreno a ele pertencente.

O que fazer com ele, uma “tripa” cumprida que extrapolava os limites do município, terreno esse que foi doado para a Prefeitura? Saindo do Museu, que era a estação da Maria Fumaça, até chegar a Avenida Rosa Nantes, existem mais de 30 casas, chácaras, casinhas num loteamento clandestino familiar, todos eles que, na época do grande Onofre Rosa, autorizou as famílias de poucas posses a se alojarem nesta área de terra.

Assim foi feito. Sou leigo em Direito, mas sei que de bem publico não se requer usucapião. No entanto, as famílias citadas no “Santo Onofre” estão lá há quase 30 anos. Será que a Justiça, mesmo tendo poderes para tal, “expulsaria” todo aquele pessoal de lá? Mas todos mesmos, das chácaras, casas e não apenas os mais pobres como o casal Alex e Jussara, que teve sua residência destruída num recente incêndio.

Deveria, meu caro Prefeito sua secretária, desalojar a Sabesp, que tomou posse de um terreno da qual ela não tem escritura, “posseou” a calçada — um “passeio publico” — e nele construiu uma piscina.

Eu já fiz várias denuncias publicadas e assinadas no DEBATE, que também já se pronunciou várias vezes, e nada acontece. Porque os mesmo fiscais que vão lá amolar Alex e Jussara não tomam as idênticas providências de embargo com a Sabesp?

Semana passada um das residências, construída por um parente atrás da casa da irmã, pegou fogo, queimou tudo, de construção a moveis. Restaram o casal desalojado e cinco crianças de tenra idade, que foram alojados na casa de parentes.

Mas pasmem todos! A fiscalização municipal partiu para cima do casal Alex e Jussara e seus cinco filhos sob ameaças de interdição, ora vindo da Prefeitura, ora vindo da sucursal da Secretaria do Idoso, capitaniada pela ineficiente secretária Eliane Botelho, que nunca se encontra no local.

Afinal, já fui lá 13 vezes, e lá ela nunca é encontrada. Pior: vários funcionários acobertam com histórias o paradeiro dela. Providências, senhor prefeito gestor!

A empresa Madtrat imprimiu grande quantidade do “Estatuto do Idoso”, que estão sendo doados, impressos com letras grandes, próprias para serem lidos por pessoas idosas. A doação é gratuita, fui lá e recebi cinco exemplares que doei para amigos meus com idade alta.

A secretaria e a secretária do Idoso não sabem disso e em sua sede não existe nenhum exemplar. Os exemplares, como já disse, são gratuitos — já pensou se tivessem de serem comprados?

Voltando ao assunto “embargo de obras”, porque só a casa do Alex e Jussara ser embargada? O que os incompetentes fiscais não viram é que Alex não está construindo casa nova e, sim, terminando o telhado de um esboço de casa, já que a cunhada, contemplada com uma casa no loteamento do Parques das Nações, doou aquele esboço para Alex.

Neste ato, parabéns à firma construtora da creche, que está parada há mais de 30 dias, com os funcionários em greve por falta de pagamento. Não sei a quem compete pagar, mas sei que as autoridades municipais têm que tomar partido no caso. Os funcionários, todos parados, estão com as contas atrasadas, dependentes de seus salários para quitá-las.

Todas as casa ali, partindo do Museu, até chegar à continuação da avenida Rosa Nantes ou avenida Ariosto Moura Cesar, nas formas legais convencionais não são documentadas, mas, desde o governo do estadista Onofre Rosa as famílias residem comunitariamente nesse terreno que a prefeitura recebeu como doação. Portanto, “não comprou”, pois era da Estrada de Ferro da Sorocabana. Se ganhou o terreno e não soube dar utilidade ao mesmo, Onofre entendeu, com aquele coração magnânimo e generoso, assentar as famílias que lá estão.

Ontem estive no local e perguntei ao Alex como se chama aquele lugar. “A rua é Francisco de Abreu Sodré, mas o loteamento nós conhecemos como Santo Onofre”, disse, rindo.

Estou ajudando a edificação da cobertura da casa do Alex. Temos que agradecer a colaboração grandiosa da Construfácil, que praticamente vendeu todo o material de construção pela metade do preço. Eu apenas coordenei as doações e o encaminhamento dos materiais e procedimentos de obras.

Meu caro vizinho Doutor Otacilio Parras Assis, prefeito gestor de grandes qualidades, vá até lá na obra, fiscalize pessoalmente as aspirações daquele povo sofrido. Certeza tenho que o senhor tem coração tão grandioso como o do Onofre.

Se você se sensibilizou, existe lá no local da obra uma moça de nome Laura, que recebe as doações pessoalmente ou pelo telefone (14) 99867-5781. As doações são bem vindas e, se precisar, Laura tem equipe para buscar as doações.

Ao contrario da secretária “sem destino” Eliana Botelho, que não para no trabalho, Laura está de plantão das 8h às 17h.

Dúvidas, ligue na Secretária do Bem-Estar no telefone (14) 3332-1310 e pergunte pela secretária ausente, que nunca está no local de trabalho. Das autoridades competentes, providências serão bem vindas.

— Professor Eduardo Tasha Rios – (14) 99783-3011 (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Um jornal

O que é um jornal? Segundo dicionários, um jornal pode ser definido como “publicação periódica”, “noticiário televisual ou radiofônico transmitido geralmente a uma hora fixa”, “meio de comunicação impresso”. Mas em minha história de vida, um jornal é muito mais do que isso! Em especial, o DEBATE!

Fui apresentada a um jornal ainda muito pequena, pelo meu avô e padrinho Pedro da Silva. Nascido e criado na pequena cidade mineira de Salinas, e sem qualquer oportunidade de frequentar uma escola, meu avô tornou-se autodidata. O que ele mais gostava de ler era jornal, mas também sabia interpretar notas musicais e a personalidade das tantas flores que plantava. Ele era simplesmente genial! E a maneira como me influenciou a valorizar a leitura foi cativante, mesmo eu ainda não tendo completado seis anos de idade.

Quase adolescente, acompanhando minhas amigas à “Banca do Jardim”, junto com os pacotinhos de figurinhas da coleção “Amar é…” eu sempre levava um jornal. Nessa ocasião conheci o DEBATE. E disse ao meu avô que, se era importante ler notícias distantes, imagine as de nossa cidade! Ele ficou contente! A sementinha plantada em minha mente e coração havia germinado.

Aos 19 anos, através de um anúncio no DEBATE, eu me vi trabalhando como datilógrafa no jornal. Confesso ter sido um pouco estranho, pois, até então, jornal para mim eram folhas de papel impressas e não um local de trabalho. Mas aí começou um aprendizado que não mais teria fim.

Após um tempo no jornal “Santa Cruz Notícias”, onde também aprendi muito com o seu diretor e assessor de imprensa municipal, sr. Wilson Carlomagno, retornei ao DEBATE já como jornalista, para orgulho do meu avô. E durante cerca de três anos encontrei outro significado para Jornal: uma espécie de universidade que eu cursava em paralelo ao curso de psicologia. E não adquiria apenas habilidades profissionais, pois a convivência e o vínculo de amizade, formados com a equipe do DEBATE, foram extremamente marcantes para mim.

Dividida nas vocações, trabalhei ainda na Editora Alto Astral em Bauru e no Jornal O Eco de Lençóis Paulista. Mas precisei fazer opções profissionais. Assim, me tornei psicóloga e professora de filosofia. No entanto, foi impossível deixar desaparecer de mim a magia pelo Jornal. E neste mês de setembro, em que o DEBATE completa seus quarenta anos, além de parabenizá-lo, gostaria de relembrar a importância que este jornal tem em minha vida! E a sua relevância para a sociedade santa-cruzense e regional! E só posso desejar ao DEBATE que exista para sempre! E que continue formando e transformando pessoas!

— Fátima Gonçalves (Lençóis Paulista-SP)

País simplista

Atolado em uma crise política e moral sem precedentes, o Brasil é o país do pensamento simplista e arcaico. Principalmente nas redes sociais onde grupos defendem intervenção militar como se defendessem uma versão à direita do chavismo na Venezuela. Querem transformar o país numa republiqueta tutelada.

Vejamos o legado dos militares: a proclamação da República foi um golpe da elite militar que derrubou a monarquia que, em pouco tempo, só foi troca de comando e não conseguiu levar o Brasil ao desenvolvimento, reproduzindo as mesmas mazelas da monarquia.

Se instituiu o voto de cabresto manietado pelas oligarquias rurais. Depois veio o tenentismo, Estado Novo sob manto de ditadura do getulismo até o golpe de 1964. Os militares assumiram o poder, nacionalizaram tudo, tiveram muito dinheiro do Fundo Mundial Internacional (FMI) para investir na infraestrutura e deixar o país endividado. Deixaram o cargo em 1985 com alta inflação e com os mesmos problemas macroeconômicos do governo civil.

Infelizmente, brasileiro pensa pequeno: acha que conservadorismo: pátria e família — uma versão do fascismo italiano e até mesmo de regimes comunista — é a solução dos males. Não é.

O problema no país está nas oligarquias que sugam o Estado. E não existe no país nenhum teórico liberal do livre mercado. Os que envergam a linha de direita não passam de evangélicos fundamentalistas (os pastores da sacolinha), capitalistas que preferem comprar políticos e leis para serem alteradas ao bel prazer e populistas para contestar a esquerda festiva que não tem nada de socialismo e nunca teve. Na pior das hipóteses são sociais-democratas. Os governos de Lula, Dilma e Fernando Henrique Cardoso foram neoliberais ao extremo, justamente o que a tal direita pensa, só que ela estava alijada do poder e quando muito aliada num governo de coalizão até quando interessou. O Brasil tem problema sério: os populistas são os de sempre no espectro político e a retórica é a mesma, seja Jair Bolsonaro, Dória, Alckmin, Ciro Gomes, Marina da Silva ou Lula, por isso que é difícil a solução imediata. A alternativa é a democracia e alternância de poder. Não tem outra solução, o resto é espasmo de ignorante, o que tem de sobra pela falta de cultura e educação do novo povo.

Em tempo: parabéns pelo aniversário deste semanário de excelente qualidade.

— Adalberto Rodrigues (Campinas-SP)

Furacão e o agente

O furacão Irma, que tristemente atingiu as Ilhas Caribenhas e a Flórida, nos Estados Unidos, causou um alerta nos noticiários e também aos viajantes que estavam de férias ou prontos para embarcar para estes destinos na semana desse acontecido.

No meu caso, nesta devida semana, tinha mais de 16 passageiros embarcando para vários lugares daquela região, tais como Miami, cruzeiros marítimos, os lindo parques de Orlando… Então, começaram as ligações, whatsapps, emails etc, já com as preocupações sobre o que poderia ser feito e como proceder junto às companhias aéreas, hotéis, navios ou locadoras de automóveis.

Pois qualquer alteração que se faça estão sujeitos a multas mais as diferenças tarifárias, caso não seja como as companhias desejam e não a critério do clientes. Afinal, acreditem — e tenham certeza —, alterar ou cancelar uma viagem dá muito mais trabalho e se perde muito mais tempo do que fechar a viagem. E não cobramos nada por isso.

Rapidamente, e já esperando que o furacão fosse afetar a viagem dos nossos passageiros, pegamos as reservas de cada passageiro e consultamos todas as possibilidades de alterações sem custo/com custo/ficando mais dias/menos dias… Resultado: salvo aqueles passageiros que optaram por reservas de hotéis com multa de 100% de cancelamento, independente dos motivos (e são tarifas mais baratas que as tradicionais), TODOS os passageiros foram alocados em novas datas, em novos voos, reajustes de diárias de carro, seguro viagem etc. E em certos casos, até reembolso de 100% das tarifas pagas para bilhetes aéreos, ou para quem não poderia ir em datas próximas.

Diante disso, fica a pergunta: e se o cliente tivesse comprado tudo isso pela Internet? Bilhete aéreo na companhia “A”, Cruzeiro na companhia “B”, locação de carro na companhia “C”, seguro na companhia “D” e assim por diante.

Será que a companhia A, B, C ou D iria te ligar e estudar seu caso detalhadamente, e como seria a melhor opção para alterar? “Brigar” com companhias aéreas ou navios para não ter cobranças de taxas?

Tenho certeza que você ficaria por muito tempo no telefone, ouvindo música, esperando para ser atendido. E a cada ligação uma pessoa diferente lhe atenderia… Cadê o celular pessoal dessas companhias A, B, C ou D para lhe socorrer nessas

horas?

Apenas uma reflexão de quem, todos os dias, planeja um sonho diferente, uma reunião diferente, um visita diferente, para poder deixar tudo mais agradável e mais seguro. E o mais importante: sem cobrar nenhuma taxa a mais por isso e, na maioria das vezes, muito mais barato que os concorrentes da Internet.

— Jose Roberto Pitol Segundo (Santra Cruz do Rio Pardo-SP)

‘Estou aqui’

Pensam que eu sumi??? Não. É que as notícias andam tão escabrosas, não só no Brasil como no mundo inteiro, que não encontramos nada agradável para escrever. Só se fala e escreve sobre ladrões, bandidos, assassinos, políticos safados, que pensávamos serem pessoas honestas e elegemos os tais, até que abriram a ratoeira e os ratos se espalharam.

Também me ausenteik porque caí e fraturei o rádio (osso do antebraço) e o doutor Mauro realizou uma cirurgia. Fiquei engessada durante quase dois meses. Graças a Deus, depois de um bom tempo com esse incômodo gesso, meu braço já está ficando bom. Só precisa de algumas sessões de fisioterapia para ficar melhor.

Mas não desejo essa situação para ninguém, embora Deus esteja sempre presente nas dificuldades de seus filhos. Confiem Nele, que tudo passa e nós vamos ficar sempre agradecidos pela misericórdia divina.

— Anna M. Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Dona Neguinha

Para Maria Tereza, filha da dona Neguinha:

Foi oportuno o seu texto publicado no último DEBATE, contando das dificuldades enfrentadas por sua mãe, dona Neguinha, no esforço de propor ações para resguardar a memória da cidade onde nasceu e viveu. Entendo a sua decepção, mas infelizmente é essa a nossa realidade.

Sua mãe foi incansável em propor iniciativas para preservar a memória de São Pedro do Turvo, mas nem sempre foi compreendida por políticos que só entendem a linguagem do imediatismo. Dona Neguinha lutou por causa coletiva, que deveria ser de todos os moradores da cidade, não só dela.

Porém, temas como a valorização da educação, o conhecimento da história e pesquisas sobre a memória de um povo raramente estão na agenda de políticos hoje em dia, muito mais preocupados em seguir modismos impostos pela mídia, soltar rojões por qualquer bobagem ou agradar apaniguados dando empregos ou nomes em ruas.

Pois saiba que, embora sua mãe não tenha conseguido realizar tudo o que gostaria como guardiã da memória da cidade, ela contribuiu e muito com a publicação do livro da história de São Pedro, que é fonte de pesquisa para todos que desejam conhecer a história da região. Com certeza ela deixa admiradores agradecidos em vários lugares, e seu trabalho vai encontrar leitores por muito tempo ainda.

Não espere reconhecimento de políticos, mas sinta-se orgulhosa pelo trabalho dedicado de dona Neguinha para preservar a memória de São Pedro do Turvo. Não foi em vão.

— Neusa Fleury Moraes (Ourinhos-SP)

Crack mais perto

Temos acompanhado o desenrolar das ações na área de São Paulo conhecida como “cracolândia”. A Prefeitura da capital paulista dissolveu os acampamentos em uma ação policial e a medida repercutiu no país dividindo opiniões a favor e contra.

Segundo especialistas que atuam no local, o grande problema tem sido a livre atuação de traficantes que se instalam ali e comandam com violência a relação com os usuários, impedindo que as frentes humanitárias atuem no combate ao vício e busquem a reabilitação dos doentes. Isso tem fomentado a violência na região da Luz, onde se localiza a cracolândia e onde assaltos têm se tornando rotina.

Mas esse problema não é exclusivo da capital paulista. Em levantamento do Observatório do Crack, um monitoramento realizado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios), a droga é um grave problema para 1.155 municípios brasileiros, um quinto dos 5.570 existentes. São Paulo, Minas Gerais e Bahia ocupam as primeiras posições em alto nível de problemas com crack.

Um levantamento de 2010 realizado pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), detectou 29 cracolândias em 17 capitais brasileiras, com total de 2 milhões de usuários de crack. Este dado está defasado, pois, até 2012, somente cidades com mais de 200 mil habitantes eram atendidas pelo extinto programa “Crack, é Possível Vencer”. O que não se contabilizava era o avanço da droga para cidades no interior dos estados.

O crack é um entorpecente altamente viciante e, portanto, altamente lucrativa. Os problemas sociais do Brasil têm contribuído para o avanço desse consumo e da violência que dele surge. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), na América Latina, um a cada cinco jovens está desemprego e mais de 20 milhões nem estudam nem trabalham.

O cenário se torna favorável e, com isso, os pontos de consumo de drogas tem se alastrado para todo território nacional e pode estar atrelado ao aumento famigerado da violência no Brasil. No livro, “O tratamento do usuário de crack”, especialistas revelam que fumar crack aumenta a violência, onde o usuário comete mais crimes (roubos e homicídios) para obter a droga e manter o consumo.

Esses fatores têm levado governos municipais a buscarem alternativas que esbarram na fraca política de combate às drogas, além de estratégias confusas, como a vista em São Paulo. Enquanto isso, governos amargam com o impacto do crack em seus orçamentos. Ainda segundo o levantamento da CNM, na região Sudeste, a presença do crack tem peso de 49% nos investimentos em Segurança.

O crack avança e está cada dia mais perto de nós. Precisamos entender qual é a sistemática do problema e atuar em múltiplas frentes. Enquanto a força policial age coibindo a cadeia de produção, distribuição e comercialização da droga, ações de assistência psicossocial precisam atuar junto aos dependentes, enquanto uma terceira via trabalha na prevenção com público vulnerável. O problema é mais profundo e requer programas eficientes de resgate social ou vamos perder para o crack, sempre.

— Marco Antônio Barbosa (São Paulo-SP)

“Foto do Leitor”

Avenida Tiradentes

— Foto do acervo do servidor público aposentado Edilson Arcolezi Ramos de Castro mostra a avenida Tiradentes, no centro de S. Cruz, possivelmente nos anos 1940 ou 1950. À esquerda, vê-se o muro da antiga Escola Normal, depois “Escola de Comércio” e hoje “Casa do Empreendedor”. À direita está o antigo Posto de Gasolina. O detalhe é a linda arborização da avenida!