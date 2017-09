Claudinho Batista estaria já ‘apalavrado’ com Esportiva

Técnico, que já trabalhou em Santa Cruz em 2012,

foi sondado pelo clube e pode assumir em 2018

O técnico Claudinho Batista deve assumir o comando da Esportiva Santacruzense na próxima temporada. A informação é do vice-presidente do clube, Claudio Antoniolli, para quem o acerto teria sido praticamente fechado pelo diretor de futebol da Santacruzense, Luciano Rosalém, o “Galeguinho”, que viajou para Piracicaba na última quinta-feira, 21. O time de Santa Cruz do Rio Pardo, que está com nova diretoria há duas semanas, já se prepara para voltar aos gramados, depois de um ano sem atividades. A Esportiva vai disputar pelo menos o Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2018.

Claudinho Batista já foi técnico da Santacruzense em 2012, quando o time disputava a série A2 do campeonato paulista. Segundo Antoniolli, o treinador estava iniciando sua carreira e a equipe não tinha um bom elenco. O resultado é que, depois de quatro empates e duas derrotas, Batista deixou o clube.

Entretanto, o técnico ganhou experiência e obteve sucesso nos anos seguintes. Afinal, foi vice-campeão brasileiro da série C dirigindo o Mogi Mirim. No ano passado, comandou o XV de Piracicaba na primeira divisão do campeonato paulista.

Batista, porém, teve problemas de saúde e se afastou do futebol durante quase um ano. Ele sofreu, inclusive, uma cirurgia, e agora estava planejando seu retorno aos gramados.

O diretor de futebol da Santacruzense, Luciano Rosalém, se encontrou com Claudinho Batista na cidade de Piracicaba, na última quinta-feira, 21. Segundo informações do clube, o técnico já ficou “apalavrado” para assumir o time na temporada do próximo ano, que deve começar em fevereiro.

Ao site “Santa Cruz News”, Batista disse que estava satisfeito com o convite. “Posso dizer que, depois de um ano parado, também será um recomeço para mim”, disse. Ele também alimentou esperança no acesso do time de Santa Cruz do Rio Pardo para a série A3 de 2019. “Tomara que possamos subir juntos”, disse.

O diretor Luciano Rosalem elogiou a disposição do provável novo técnico do clube. “Acho que já estamos dando um grande passo para a próxima temporada, pois o Claudinho é um grande profissional e agora está bem mais experiente do que em sua primeira passagem em Santa Cruz do Rio Pardo”, afirmou.

Com a definição do técnico, a nova diretoria da Santacruzense agora vai se preocupar com a contratação de jogadores e principalmente de parceiros para garantir a manutenção financeira do clube na temporada do próximo ano. Este trabalho deverá ser exercido com mais desenvoltura pelo novo presidente Domingos do Carmo. Afinal, ele realizou trabalho idêntico para a vitoriosa equipe de futsal feminino de Santa Cruz do Rio Pardo, detentora de vários títulos importantes.